«أبوظبي الوطنية للتأمين» تفوز بجائزة أفضل شركة تأمين

أبوظبي (الاتحاد)

حصلت شركة أبوظبي الوطنية للتأمين على لقب أفضل شركة تأمين في العام 2016 في حفل جوائز بانكر ميدل إيست 2017.

وقال عبد الله النعيمي، نائب رئيس تنفيذي - قطاع الخدمات المساندة في شركة أبوظبي الوطنية للتأمين، «كان أداء شركة أبوظبي الوطنية للتأمين في العام الماضي متميزاً ويشرفنا التكريم الذي حصلت عليه الشركة في أحد أكبر منصات الجوائز المتميزة والعريقة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

ويأتي نجاحنا بفضل التزامنا بتقديم خدمات متميزة للعملاء وعائد جيد للمساهمين».

وأضاف «بفضل هذا المنهج نمضي قدماً بدعم علامة تجارية موثوق بها في مجال التأمين في المنطقة.

ونشكر هيئة التحكيم وعملاءنا على تقديرهم لجهودنا المبذولة والالتزام بالحفاظ على أدائنا وتطويره».