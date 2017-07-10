دبي (الاتحاد)

وقعت ‬إمكريديت، ‬المختصة ‬بتقديم ‬حلول ‬مؤسسية ‬وإدارة ‬المخاطر ‬والمملوكة ‬من ‬قبل ‬اقتصادية ‬دبي، ‬مذكرة ‬تعاون ‬استراتيجية ‬مع ‬نتورك ‬إنترناشيونال، ‬مزوّد ‬حلول ‬الدفع ‬الرائد ‬في ‬الشرق ‬الأوسط ‬وإفريقيا، ‬لتقديم ‬خدمات ‬دفع ‬عبر ‬الهاتف ‬المتحرك ‬عالمية ‬المستوى ‬في ‬دولة ‬الإمارات ‬لتوفير ‬تجربة ‬دفع ‬آمنة ‬وسلسة ‬لكل ‬من ‬الوسطاء ‬والعملاء، ‬وبالتالي ‬تحسين ‬مستويات ‬الكفاءة ‬من ‬خلال ‬المنصات ‬التقنية ‬الحديثة، بحسب بيان أمس.

وبموجب الاتفاقية، ستقدم نتورك إنترناشيونال، التي توفر مجموعة من حلول الدفع للبنوك والمؤسّسات المالية وتجار التجزئة في جميع أنحاء المنطقة، تقنيات متطوّرة لاكتساب بيانات الدفعات للجيل الجديد من خدمة إمكريديت للدفع عبر الهاتف المتحرك ‏‭(‬empay‭) ‬عبر ‬مختلف ‬القطاعات ‬والقيام ‬بمعاملات ‬غير ‬نقدية ‬آمنة ‬وسلسة ‬في ‬الإمارات ‬العربية ‬المتحدة. ‬وقع ‬علي ‬إبراهيم، ‬نائب ‬مدير ‬عام ‬اقتصادية ‬دبي ‬والعضو ‬المنتدب ‬لشركة «‬إمكريديت»‬، ‬وسامر ‬سليمان، ‬الرئيس ‬التنفيذي ‬لمجموعة ‬نتورك ‬إنترناشيونال ‬مذكرة ‬تفاهم.

ومن جانبها، قالت منى القصاب، الرئيس التنفيذي لشركة إمكريديت المحدودة: «يسرّنا التعاون مع المبتكرين في مجال الدفع الإلكتروني كنتورك إنترناشيونال لتعزيز وتحسين تجربة عملائنا من خلال تزويدهم بمجموعة متكاملة من الخدمات المخصّصة. وتعد وسيلة فريدة للدفع توفر لعملائنا الراحة والأمان والسهولة في الاستخدام. ويؤكّد تعاوننا مع نتورك إنترناشيونال التزامنا في شركة إمكريديت بتقديم المزيد من الحلول القيّمة للعملاء من خلال التقنيات المبتكرة».