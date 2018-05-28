«أبوظبي الإسلامي» يدعم فريق الإدارة العليا بكفاءات وطنية

أبوظبي (الاتحاد)

عين مصرف أبوظبي الإسلامي، مجموعة الخدمات المالية الإسلامية الرائدة، حسن الزعابي رئيساً لقسم الموارد البشرية وبشرى الشحي رئيساً لقسم التوظيف والتوطين لدى المصرف. وتأتي هذه التعيينات ضمن حرص إدارة المصرف على إثراء المواقع القيادية بكوادر وطنية مؤهلة واختيار أفضل المواهب والخبرات الوطنية لشغل مناصب حيوية في سبيل تحقيق المزيد من النجاح.

وسيتولى حسن الزعابي من خلال منصبه الجديد قيادة فريق إدارة الموارد البشرية الحائز العديد من الجوائز، كما سيعمل على تحسين جودة برنامج التوظيف والتدريب والتطوير المهني التابع للمصرف من أجل استقطاب أفضل الكوادر ودعم الموظفين في إحراز مزيد من التقدم المهني، كما ستتولى بشرى الشحي استقطاب وتوظيف أفضل الخبرات والكفاءات في القطاع المصرفي، وستلعب دوراً رئيساً في تعزيز جهود التوطين.