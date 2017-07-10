«أبوظبي للجودة» يفتش على 36 ألف منتج في 852 منشأة

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، الجهة المعنية بتطوير البنية التحتية للجودة في أبوظبي، عن نتائج الحملات التفتيشية التي نفذها خلال الفترة من أول يناير حتى نهاية يونيو 2017 والتي أسفرت عن قيام عدد من الموردين بسحب 21 منتجاً، بإجمالي كمية بلغت 2363 سلعة بشكل طوعي، لعدم مطابقتها لاشتراطات السلامة والجودة. وتم خلال الحملة التفتيش على 36291 منتجاً في 852 منشأة، فيما تنوعت المنتجات التي شملتها الجولات بين ألعاب الأطفال، والأجهزة الكهربائية المنزلية، ومستحضرات التجميل، ومنتجات السجائر والتبغ.

وتأتي هذه الحملة في إطار الجهود المتواصلة التي يبذلها مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة للتأكد من استيفاء كل المنتجات المتداولة في أسواق أبوظبي لاشتراطات الجودة والسلامة، والحد من انتشار المنتجات المعيبة التي تشكل خطراً على صحة وسلامة المستهلكين.

وأكد سلطان المهيري، مدير إدارة خدمات المعلومات والمشاركة في مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، على حرص المجلس على مراقبة كل النشاطات التجارية في أبوظبي وفق الجولات التفتيشية المجدولة والحملات المفاجئة على الأسواق للتأكد من التزام التجار بمتطلبات السلامة والجودة، وضمان استمرارية التزامهم وتوعيتهم المستمرة بالمتطلبات والاشتراطات الواجب توافرها لدى عرضهم للمنتجات الخاضعة للرقابة للبيع في أسواق الإمارة.

وأوضح المهيري، أن مفتشي المجلس يقومون بتحرير الإنذارات للمنشآت غير الملتزمة والتحفظ على المنتجات غير المطابقة لحين استكمال الإجراءات التصحيحية المطلوبة، والتأكد من تنفيذها قبل إعادة عرض المنتجات للبيع مرة أخرى.

هذا وبلغ عدد ألعاب الأطفال التي تم التفتيش عليها 12038 منتجاً في 319 منشأة تفاوتت ما بين الألعاب القطنية، والألعاب المائية، وألعاب التركيب، والأحجيات، والألعاب السمعية والبصرية، والألعاب الحركية، وألعاب التلوين، والحرف اليدوية، والملابس التنكرية والأقنعة، حيث قام مفتشو المجلس أثناء التفتيش عليها بالتأكد من وجود علامة المطابقة الخليجية (GSO) وذكر الفئة العمرية المناسبة لمستخدمي اللعبة، وذكر التحذيرات الضرورية على اللعبة والتي تعتبر من الاشتراطات الإلزامية الواجب توافرها في ألعاب الأطفال.

كما شملت الحملة التفتيش على الأجهزة الكهربائية المنزلية والتي بلغ عددها 13409 منتجات في 224 منشأة تنوعت ما بين المكيفات، والثلاجات، والغسالات، والتلفزيونات، والأجهزة المستخدمة في الطبخ مثل أجهزة غلي السوائل وأجهزة القلي، بالإضافة إلى أجهزة العناية الشخصية كأجهزة الحلاقة وأيضاً الشوايات والأفران، وغيرها من التصنيفات الأخرى والتي حرص مفتشو المجلس أثناء تفتيشهم عليها على التأكد من مطابقتها لمتطلبات الجودة والسلامة، حسب المواصفات واللوائح الفنية الخاصة بها، مثل حصولها على شهادة المطابقة (ECAS) التي تصدر عن هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، وأن تكون ذات قابس ثلاثي وغيرها من المتطلبات الأخرى المهمة.