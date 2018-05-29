«موانئ دبي العالمية» تغلق صفقة استحواذ على %100 من «كوسموس أجنسيا ماريتيما»

ليما (الاتحاد)

أغلقت موانئ دبي العالمية، صفقة الاستحواذ بالكامل على شركة «كوسموس أجنسيا ماريتيما أس. إيه.سي » مزود الخدمات اللوجستية المتكاملة (سي إيه أم)، بمبلغ قيمته 315.7 مليون دولار.

وكانت موانئ دبي العالمية و«أمدينو إنفستمنت هولدينغ» أعلنتا في مارس الماضي عن اتفاق يقضي باستحواذ موانئ دبي العالمية على 100% من «سي إيه أم» ومقرها في بيرو وتملك أعمال خدمات لوجستية (نبتونيا أس إيه و تريتون ترانسبورت أس إيه) وتقدم حلول متكاملة لعملائها. كما يوفر قسم اللوجستيات منصة متكاملة من الحلول في الأنشطة المتعلقة بالتجارة الخارجية، وتخزين المنتجات وتوزيعها، بالإضافة إلى خدمات الشحن التي تسهل تطوير وتنفيذ مشاريع خاصة ضمن القطاع.

وعلاوة على الخدمات البحرية واللوجستية التي توفرها مجموعة كوسموس، فإنها تملك أيضاً حصة 50% في «ترمينالز بورتواريوس يورواندينوس أس إيه» في ميناء «بايتا»

ومن شأن هذه الخطوة توسعة انتشار موانئ دبي العالمية في بيرو من خلال إضافة خدمات لوجستية متكاملة إلى أنشطتها في محطة الحاويات في «كالاو» بالقرب من العاصمة ليما، بما في ذلك التخزين والتوزيع ومناولة البضائع لتوفير حلول مصممة خصيصًا لمجموعة من القطاعات الصناعية في البلاد.