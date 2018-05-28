«دانة غاز» تتسلم 146.8 مليون درهم دفعة نقدية من مصر

الشارقة (الاتحاد)

تسلمت «دانة غاز»، العاملة في مجال الغاز الطبيعي في منطقة الشرق الأوسط، 40 مليون دولار أميركي (146.8 مليون درهم) من مستحقاتها المترتبة على الحكومة المصرية. وبذلك وصل مجموع المستحقات التي تلقتها الشركة من مصر خلال عام 2018 إلى 88.8 مليون دولار (325.9 مليون دهم).

وقال الدكتور باتريك ألمان وارد، الرئيس التنفيذي لشركة «دانة غاز»: «يسرنا تلقي هذه الدفعة من الحكومة المصرية ليصل بذلك إجمالي المستحقات التي تسلمناها خلال النصف الأول من هذا العام إلى 90 مليون دولار تقريباً. وستعمل هذه الدفعة على رفد السيولة النقدية للشركة، كما تؤكد على التزام الحكومة المصرية المعلن بخفض التزاماتها المالية تجاه الشركات العاملة في قطاع النفط على نحو كبير خلال عام 2018».

وأضاف ألمان وارد: «تُمكّننا هذه الأموال من المضي قدماً في تنفيذ مبادرات النمو المهمة، ومن ضمنها حفر بئر «بلسم 8» ضمن منطقة الامتياز البرية بدلتا النيل، الأمر الذي من شأنه توفير إنتاج إضافي كفيل بوصول منشآتنا إلى طاقتها الإنتاجية القصوى. ويبقى تركيزنا الرئيس منصباً على زيادة الإنتاج وحفر أول بئر بحري لنا في القطاع السادس من منطقة امتياز حقل شمال العريش البحري، حيث من المتوقع أن نبدأ العمل على ذلك مطلع عام 2019. ويمتاز هذا القطاع الذي يقع في شرق المتوسط بإمكانياته الواعدة التي قد تصل إلى مليارات الاقدام المكعبة من الغاز». وكانت «دانة غاز» قد بدأت الاستثمار في مصر عام 2007، وأصبحت اليوم خامس أكبر منتج للغاز الطبيعي في البلاد، حيث وصل إنتاجها في مصر خلال الربع الأول من عام 2018 إلى 36,800 برميل نفط مكافئ يومياً. وتمتلك الشركة في مصر 14 رخصة تطوير، وثلاثة امتيازات للاستكشاف، ومرفقين لمعالجة الغاز. وتبلغ احتياطياتها المؤكدة والمحتملة (كما في نهاية السنة المالية 2017) نحو 117 مليون برميل نفط مكافئ.