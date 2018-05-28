مؤشرات الأسواق تتماسك بفعل مشتريات أسهم «أبوظبي»

حاتم فاروق (أبوظبي)

نجحت مؤشرات الأسواق المالية المحلية في التماسك أمام عمليات جني أرباح طالت عدداً من الأسهم القيادية والمنتقاة مع نهاية جلسة أمس، متأثرة بحالة الهدوء التي سادت أوساط المستثمرين، وتراجع مستوى السيولة، وغياب الاستثمار المؤسسي والأجانب، ليرتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية نتيجة عمليات شراء استهدفت أسهم قطاعي الطاقة والاتصالات، فيما أغلق مؤشر سوق دبي المالي على تراجع طفيف نتيجة عمليات بيع انتقائية.

وسجلت قيمة تداولات المستثمرين في الأسواق المالية المحلية، خلال جلسة تعاملات أمس، نحو 274.2 مليون درهم، بعدما تم التعامل مع أكثر من 192.3 مليون سهم، من خلال تنفيذ 3372 صفقة، حيث تم التداول على أسهم 63 شركة مدرجة، ارتفعت منها 22 سهماً، فيما تراجعت أسعار 26 سهماً، وظلت أسعار 15 سهماً على ثبات عند الإغلاق السابق.

وأغلق مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية، على ارتفاع بلغت نسبته 0.23%، ليغلق عند مستوى 4547 نقطة، متأثراً بعمليات شراء طالت عدداً من الأسهم القيادية، ومنها سهما «اتصالات»، و«دانة غاز»، بعدما تم التعامل على أكثر من 50.2 مليون سهم، بقيمة بلغت 71.5 مليون درهم، من خلال تنفيذ 740 صفقة، حيث تم التداول على أسهم 28 شركة مدرجة، ارتفعت منها 10 أسهم، فيما تراجعت أسعار 4 أسهم، وظلت أسعار 14 سهماً على ثبات عند الإغلاق السابق.

أما مؤشر سوق دبي المالي، فقد شهد خلال جلسة تعاملات أمس، عمليات بيع انتقائية على عدد من الأسهم، ليغلق على تراجع طفيف بنسبة 0.07% عند مستوى 2929 نقطة، بعدما تم التعامل على أكثر من 142.1 مليون سهم، بقيمة بلغت 202.7 مليون درهم، من خلال تنفيذ 2632 صفقة، حيث تم التداول على أسهم 35 شركة مدرجة، ارتفعت منها 12 سهماً، فيما تراجعت أسعار 22 سهماً، بينما ظل سعر سهم واحد على ثبات عند الإغلاق السابق.