أبوظبي (الاتحاد)
نظم صندوق النقد العربي، الاجتماع السنوي للمكتب الدائم لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، أمس، بهدف الإعداد لاجتماع الدورة المقبلة الحادي والأربعين للمجلس، بحسب بيان أمس.
وترأس الاجتماع معالي عبداللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، رئيس الدورة الحالية للمجلس، بمشاركة معالي عبدالعزيز ولد داهي، محافظ البنك المركزي الموريتاني، نائب رئيس المجلس، ومعالي مبارك راشد المنصوري، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ومعالي طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، ومعالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي. كما حضر الاجتماع، الدكتور كمال حسن علي، الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية لجامعة الدول العربية.
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واشتملت الموضوعات التي ناقشها المكتب في إطار هذه البنود، عدداً من القضايا، أهمها، «المعالجة الرقابية لمخاطر الديون السيادية»، و«قضايا الإسناد الخارجي في الخدمات المالية والمصرفية»، و«الإطار المؤسسي والقانوني لحماية مستهلكي الخدمات المالية في الدول العربية»، و«المسوحات الإحصائية لجانب الطلب على الخدمات المالية»، و«المنهجيات الحديثة لاختبارات التحمل»، و«متطلبات تبادل المعلومات الائتمانية في الدول العربية»، و«دور نظم المعلومات الائتمانية في الحد من مخاطر الإفراط في الاستدانة»، إضافة إلى«قضايا التنسيق بين السلطات النقدية وهيئات أسواق المال في الأشراف على نظم البنية التحتية المالية». وأكد أصحاب المعالي المحافظون على أهمية متابعة مقررات لجنة بازل والعمل على نقل مرئيات الدول العربية تجاه تلك المقررات. كذلك أكد المحافظون، أهمية دراسة تداعيات تطبيقات التقنيات المالية الحديثة في الدول العربية. كما اعتمد المكتب الدائم في الاجتماع، مسودة القضايا المقترح إدراجها ضمن الخطاب العربي الموحد لعام 2017، الذي ستلقيه المجموعة العربية في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين المقرر عقدها خلال شهر أكتوبر القادم في واشنطن.
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أخيراً اعتمد المكتب، موعد ومكان الاجتماع السنوي الحادي والأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، ليكون يوم الأحد الموافق 17 سبتمبر القادم في أبوظبي.