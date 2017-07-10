سوق أبوظبي و«دبي للذهب» ينشئان غرفة مقاصة موحدة في الإمارات



تاريخ النشر: الإثنين 10 يوليو 2017 أبوظبي(الاتحاد) وقع سوق أبوظبي للأوراق المالية مذكرة تفاهم مع بورصة دبي للذهب والسلع وشركتها الأم، مركز دبي للسلع المتعددة، وذلك لوضع الأساس للتعاون بشأن إنشاء غرفة مقاصة موحدة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وقع المذكرة راشد البلوشي، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي، وجاوتام ساشيتال، الرئيس التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة وعضو مجلس إدارة بورصة دبي للذهب والسلع، وجورانج ديساي، الرئيس التنفيذي لبورصة دبي للذهب والسلع وشركة دبي لمقاصة السلع. وقال أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول لمركز دبي للسلع المتعددة: «إنه تعاون فريد من نوعه نتوقع أن يؤدي إلى إنشاء مركز مقاصة وطني بحجم وقدرة تمكنانه من التعامل مع جميع فئات الأصول». وتهدف هذه المذكرة إلى تعزيز التعاون في عدد من المجالات، بما في ذلك مقاصة وتسوية الأسهم والسلع والعملات والأدوات المالية غير المباشرة والمشتقات، فضلاً عن الدعم بإدراج المنتجات والأوراق المالية ذات الصلة. وقال راشد البلوشي «ستوفر هذه المذكرة إطاراً للتفاهم والتعاون بين سوق أبوظبي للأوراق المالية وبورصة دبي للذهب والسلع. وكوننا كياناً محلياً مثلنا مثل بورصة دبي للذهب والسلع ومركز دبي للسلع المتعددة، فإننا ملتزمون بشدة بتسريع نمو وتطور الأسواق المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة ورفع مستوى معايير التداول والمقاصة. ... المزيد