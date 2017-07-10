أبوظبي(الاتحاد)
وقع سوق أبوظبي للأوراق المالية مذكرة تفاهم مع بورصة دبي للذهب والسلع وشركتها الأم، مركز دبي للسلع المتعددة، وذلك لوضع الأساس للتعاون بشأن إنشاء غرفة مقاصة موحدة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وقع المذكرة راشد البلوشي، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي، وجاوتام ساشيتال، الرئيس التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة وعضو مجلس إدارة بورصة دبي للذهب والسلع، وجورانج ديساي، الرئيس التنفيذي لبورصة دبي للذهب والسلع وشركة دبي لمقاصة السلع.
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وقال راشد البلوشي «ستوفر هذه المذكرة إطاراً للتفاهم والتعاون بين سوق أبوظبي للأوراق المالية وبورصة دبي للذهب والسلع.
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