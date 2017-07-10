850 ألف مسافر عبروا البوابات الذكية في مطار الشارقة

الشارقة (الاتحاد)

استخدم أكثر من 850 ألف مسافر البوابات الذكية الـ 16 المتوافرة في صالات المغادرين والقادمين لمبنى مطار الشارقة الدولي خلال 9 أشهر، حسب بيان أمس لهيئة المطار التي أكدت أن معدل الإنجاز لا يتجاوز 20 ثانية لكل معاملة عبور عبر البوابات، وهو ما يعكس ريادة الخدمات التي تقدمها الهيئة ضمن جهودها للمساهمة في الارتقاء بقطاع الطيران في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتتميز هذه البوابات الذكية بكونها سهلة الاستخدام، وتتمتع بالدقة والكفاءة والسرعة في قراءة ومسح معلومات جواز السفر والتقاط المؤشرات الحيوية باستخدام كاميرات عالية الدقة، ومقارنتها مع تفاصيل معلومات المسافر المحفوظة في النظام.

وأسهمت البوابات منذ تدشينها قبل نحو تسعة أشهر في تسريع وتيرة العمل، وتقليص أوقات الانتظار، والحد من الازدحام.

وفي السياق ذاته، أطلقت الهيئة حملة توعوية للتعريف بالبوابات الذكية تستمر حتى نهاية شهر يوليو الحالي، تتضمن تزويد المسافرين بمعلومات حول كيفية التسجيل فيها واستخدامها، وتسليط الضوء على أهميتها لتوفير الوقت ولتجربة سفر جديدة، حيث لاقت البوابات الذكية، التي تم توفيرها وتركيبها بالتعاون مع الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بالشارقة، إقبالاً كبيراً منذ تدشينها في شهر أكتوبر من العام الماضي.

وقال علي سالم المدفع، رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي: «أثبتت هذه البوابات الذكية قدرتها على تخفيف الازدحام في ساعات الذروة، وجعل حركة المسافرين أكثر سلاسة ومرونة، من خلال إنجاز المعاملة في وقت قياسي لا يتجاوز 20 ثانية، الأمر الذي يأتي من ضمن استراتيجية مطار الشارقة الدولي التي تركز على جعل تجربة السفر أكثر سهولة للجميع من خلال تقديم أفضل الخدمات المعتمدة عالمياً».

وتتيح البوابات الذكية إنجاز إجراء مراقبة الجوازات، وتمكين المسافرين من تخليص معاملاتهم بسرعة أكبر، وعدم الوقوف لفترة أطول للتدقيق وختم الجوازات، بعد أن يتم التسجيل مرة واحدة فقط ومن غير أي رسوم في المنصات المخصصة للتسجيل في البوابات الذكية في مبنى القادمين والمغادرين، حيث يمكن بعدها مباشرة استخدام هذه الخدمة للعبور من خلال البوابات الذكية في صالات المغادرين والقادمين في كل مرة يتم السفر فيها عبر المطار.

وجاء تدشين البوابات الذكية في مطار الشارقة الدولي ضمن مجموعة من إجراءات التطوير التي اعتمدها المطار، بهدف استيعاب النمو المتزايد في أعداد المتعاملين نتيجة التدفق السياحي والنشاط الاقتصادي في إمارة الشارقة.