«نواة»: 222 خريجاً مواطناً من برنامج رواد الطاقة

أحمد عبدالعزيز (أبوظبي)

تخرجت أمس دفعة جديدة من منتسبي برنامج رواد الطاقة الخاص تضم 222 مواطناً ومواطنة، والذي أطلقته شركة «نواة» للطاقة في إطار تمكين الكوادر الوطنية الشابة، وتأهيلها في المجالات الهندسية والفنية والعلوم النووية.

وقال المهندس محمد ساحوه السويدي الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة «نواة» للطاقة خلال حفل التخرج أمس، بأبوظبي «إن الاستثمار الحقيقي في الإنسان الذي يعد أهم أنواع الاستثمار الذي تحرص عليه القيادة الرشيدة وتعمل دوماً على تشجيعه وتنميته بشكل مستمر، بغية ضمان تمكين المواطنين والمواطنات، وتأهيلهم لخدمة الوطن، ومتابعة مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات».

وأكد حرص الشركة على تطوير وصقل مهارات الكوادر الوطنية وتمكينها من تولي زمام المبادرة في الوظائف الإدارية والفنية في الشركة مستقبلا، وذلك في إطار خطة شاملة قائمة على أساس التوطين للوظائف التي تدار فيما بعد بسواعد وطنية من أبناء وبنات الوطن، مشيراً إلى أن الكوادر المؤهلة من المواطنين والمواطنات تعمل في مختلف المجالات، ويمثل تواجدهم ضرورة يسعى لها الجميع.

وأشار السويدي إلى أن التوطين يعتبر من ضمن أولويات شركة «نواة» للطاقة، الذراع التشغيلية لمحطة براكة للطاقة النووية، والتي تعد مساهمة في توفير الفرص الدراسية والأكاديمية ذات مستويات متقدمة للكفاءات الوطنية في مختلف القطاعات، لافتاً إلى أن هذا النهج يعد إضافة جديدة على صعيد الاستفادة من الطاقات البشرية المواطنة.