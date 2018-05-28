«إحصاء أبوظبي»: انخفاض أسعار سلة الأغذية الرمضانية %1.8

أبوظبي (الاتحاد)
انخفض الرقم القياسي لأسعار الأغذية الرمضانية في منطقة أبوظبي بنسبة 2.6%، وفي منطقة العين بنسبة 1.7%، بينما ارتفع الرقم القياسي لأسعار الأغذية الرمضانية في منطقة الظفرة بنسبة 0.3%، بحسب مركز الإحصاء - أبوظبي.
وبين المركز خلال تقريره الأسبوعي الأول لمؤشر السلع الرمضانية، والذي يقدم تحليلاً لنتائج حساب المؤشر الأسبوعي لأسعار السلع الغذائية خلال شهر رمضان المبارك، أن حركة أسعار مجموعات السلع الرمضانية فقد شهد الأسبوع الأول انخفاضا في أسعار مجموعات «اللحوم» بنسبة 8.6%، وأسعار «الأسماك والأغذية البحرية» بنسبة 6.5%، وأسعار «الفواكه» بنسبة 3.9%، وانخفضت أسعار سلة الأغذية الرمضانية %1.8. وأكد المركز أنه تم تحديد مصادر جمع الأسعار من خلال زيارات ميدانية، كما روعي عند اختيار المصدر أن يكون مصدراً تمثيلياً، أي أنه يمثل نقطة شراء لشريحة كبيرة من المستهلكين في كل إقليم من المناطق الثلاث في الإمارة خلال الشهر المبارك.
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