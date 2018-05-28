«إحصاء أبوظبي»: انخفاض أسعار سلة الأغذية الرمضانية %1.8

أبوظبي (الاتحاد)

انخفض الرقم القياسي لأسعار الأغذية الرمضانية في منطقة أبوظبي بنسبة 2.6%،‏‭ ‬وفي ‬منطقة ‬العين ‬بنسبة ‬1.7%، ‬بينما ‬ارتفع ‬الرقم ‬القياسي ‬لأسعار ‬الأغذية ‬الرمضانية ‬في ‬منطقة ‬الظفرة ‬بنسبة ‬0.3%، بحسب مركز الإحصاء - أبوظبي.

وبين المركز خلال تقريره الأسبوعي الأول لمؤشر السلع الرمضانية، والذي يقدم تحليلاً لنتائج حساب المؤشر الأسبوعي لأسعار السلع الغذائية خلال شهر رمضان المبارك، أن حركة أسعار مجموعات السلع الرمضانية فقد شهد الأسبوع الأول انخفاضا في أسعار مجموعات «اللحوم» بنسبة 8.6%، وأسعار «الأسماك والأغذية البحرية» بنسبة 6.5%، وأسعار «الفواكه» بنسبة 3.9%، وانخفضت أسعار سلة الأغذية الرمضانية %1.8. وأكد المركز أنه تم تحديد مصادر جمع الأسعار من خلال زيارات ميدانية، كما روعي عند اختيار المصدر أن يكون مصدراً تمثيلياً، أي أنه يمثل نقطة شراء لشريحة كبيرة من المستهلكين في كل إقليم من المناطق الثلاث في الإمارة خلال الشهر المبارك.

وأوضح أهمية مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، ودوره في تعزيز الوعي الإحصائي والاستهلاكي لدى الجمهور، خاصة في شهر رمضان وغيره من الفترات الموسمية التي تحتاج إلى مؤشر يوضح للناس حركة الأسعار ومعدلات تضخمها، مما يساعدهم في بناء وتخطيط إنفاقهم على أفضل وجه ممكن، إضافة إلى خدمة الجهات الحكومية المعنية بمراقبة الأسعار، وتوفير السلع وحماية المستهلك، وغيرها من القطاعات الاقتصادية ذات الصلة، مما يساهم في استبيان أنماط الاستهلاك بهدف توفير بيئة مثالية للحياة الكريمة في إمارة أبوظبي.