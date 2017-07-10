«اقتصادية عجمان» تطلق 4 خدمات إلكترونية جديدة ضمن خطة المائة يوم

عجمان (وام)
أطلقت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان أربع خدمات إلكترونية ضمن خطة المائة يوم للعام 2017، وذلك في إطار حرصها الدائم على تطوير خدمات إلكترونية جديدة ومبتكرة من شأنها تسهيل العمل على المستثمرين وتعزيز جاذبية وتنافسية قطاع الأعمال والاستثمار في إمارة عجمان.
وتتضمن الخدمات الجديدة خدمة «إصدار تصريح اعتماد نموذج مواصفات لافتة إعلامية»، و«إصدار تصريح مركبة متنقلة لغسيل السيارات»، وذلك وفق الشروط والقوانين المنصوص عليها لكل خدمة وتهدف الخدمتان إلى أتمتة إجراء الحصول على تصريح اقتصادي.
|
وقال علي عيسى النعيمي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان، إن إطلاق هذه الخدمات الجديدة يمثل نقلة نوعية على صعيد تبني تطبيقات الاقتصاد المعرفي وتحسين سهولة ممارسة الأعمال.
|
وأوضحت أن تلك الأهداف تتمثل في التحول الرقمي لـ 100% من الخدمات الحكومية في عجمان نهاية العام الجاري، إضافة إلى التحول الرقمي لجميع الخدمات الحكومية المشتركة بنهاية العام 2018.
وأفادت بأن الأهداف الخمسة شملت التبني الكلي لـ 80% من الخدمات الرقمية بنهاية عام 2021، وكذلك خطة التحول الرقمي الكلي لـ30 خدمة حكومية ذات أولوية كل 100 يوم. وقالت، إنه من المقرر أن يشهد الشهر الجاري إنجاز أولى خطط التحول الرقمي للخدمات الحكومية في إمارة عجمان المعروفة بخطة الـ 100 يوم. وأثنت مدير عام الحكومة الرقمية في عجمان على الجهود التي بذلتها دائرة التنمية الاقتصادية لإنجاح الخطة، مؤكدة التزام الدائرة بإيجاد حلول متنوعة لتحويل خدماتها رقمياً وتوفيرها على مدار الساعة للمتعاملين بعدما اتبعت منهجاً منظماً للتخطيط والتنفيذ.