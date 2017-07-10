«اقتصادية عجمان» تطلق 4 خدمات إلكترونية جديدة ضمن خطة المائة يوم

عجمان (وام)

أطلقت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان أربع خدمات إلكترونية ضمن خطة المائة يوم للعام 2017، وذلك في إطار حرصها الدائم على تطوير خدمات إلكترونية جديدة ومبتكرة من شأنها تسهيل العمل على المستثمرين وتعزيز جاذبية وتنافسية قطاع الأعمال والاستثمار في إمارة عجمان.

وتتضمن الخدمات الجديدة خدمة «إصدار تصريح اعتماد نموذج مواصفات لافتة إعلامية»، و«إصدار تصريح مركبة متنقلة لغسيل السيارات»، وذلك وفق الشروط والقوانين المنصوص عليها لكل خدمة وتهدف الخدمتان إلى أتمتة إجراء الحصول على تصريح اقتصادي.

ومن ضمن الخدمات الجديدة وجود خدمتي «دفع المخالفات» إلكترونياً و«طلب تقرير المخالفات لتسهيل الاستعلام عن مخالفات المنشأة أو المستثمر وإمكانية دفعها إلكترونياً»، وتهدف هذه الخدمات إلى تسهيل رحلة المتعامل وتوفير الوقت والجهد، بحيث أصبح بإمكان المتعامل تقديم كل الطلبات للحصول على هذه الخدمات إلكترونياً وفي أي زمان ومكان دون الحاجة لزيارة مراكز خدمة العملاء، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني أو تطبيق الهاتف الذكي لدائرة التنمية الاقتصادية في عجمان.

وقال علي عيسى النعيمي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان، إن إطلاق هذه الخدمات الجديدة يمثل نقلة نوعية على صعيد تبني تطبيقات الاقتصاد المعرفي وتحسين سهولة ممارسة الأعمال.

وأوضح أن هذه الخطوة تهدف إلى تقديم خدمات متطورة تواكب متطلبات التنمية الشاملة، وتنسجم مع احتياجات التحول الذكي والإلكتروني بما يصب في خدمة «رؤية عجمان 2021» في بناء مجتمع سعيد ينعم سكانه بالرفاه المجتمعي وصولا إلى حكومة متميزة تدعم تحقيق النمو الاقتصادي والرفاه الاجتماعي وإسعاد المتعاملين وانسجاماً مع التوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان. وقالت عهود علي شهيل مدير عام الحكومة الرقمية في عجمان، إن الحكومة الرقمية وضعت خمسة أهداف استراتيجية تعمل على تحقيقها منذ بداية العام الجاري.

وأوضحت أن تلك الأهداف تتمثل في التحول الرقمي لـ 100% من الخدمات الحكومية في عجمان نهاية العام الجاري، إضافة إلى التحول الرقمي لجميع الخدمات الحكومية المشتركة بنهاية العام 2018.

وأفادت بأن الأهداف الخمسة شملت التبني الكلي لـ 80% من الخدمات الرقمية بنهاية عام 2021، وكذلك خطة التحول الرقمي الكلي لـ30 خدمة حكومية ذات أولوية كل 100 يوم. وقالت، إنه من المقرر أن يشهد الشهر الجاري إنجاز أولى خطط التحول الرقمي للخدمات الحكومية في إمارة عجمان المعروفة بخطة الـ 100 يوم. وأثنت مدير عام الحكومة الرقمية في عجمان على الجهود التي بذلتها دائرة التنمية الاقتصادية لإنجاح الخطة، مؤكدة التزام الدائرة بإيجاد حلول متنوعة لتحويل خدماتها رقمياً وتوفيرها على مدار الساعة للمتعاملين بعدما اتبعت منهجاً منظماً للتخطيط والتنفيذ.