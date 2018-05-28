%70 إشغال خيم ومطاعم فندقية منذ بداية رمضان

رشا طبيله (أبوظبي)

سجلت خيم رمضانية ومطاعم في فنادق بأبوظبي إشغالاً يفوق 70% منذ بداية رمضان، وسط توقعات بارتفاعها في الأسابيع الأخيرة من الشهر إلى 100٪، بحسب عاملين في فنادق.

وأكد هؤلاء أن إيرادات الطعام والشراب عادة ما تشهد ارتفاعاً ملحوظاً في رمضان مقارنة مع الأشهر الأخرى.

وقال مارك دي بيير، المدير العام لمنتجع وفيلل السعديات روتانا، إن الإقبال كان لافتاً منذ بداية رمضان حتى الآن من الشركات والأشخاص، ومن المتوقع أن يزيد هذا الإقبال في الأسبوع الثاني من الشهر المبارك وحتى نهاية الشهر. وأضاف، «سجلنا إشغال في مطاعمنا تفوق 60% في الأسبوع الأول من رمضان والمتوقع أن ترتفع إلى 100% في الأسابيع الأخيرة من الشهر».

وفي السياق نفسه، قال تامر رفعت مدير إدارة المبيعات والتسويق في فندق«باب القصر» في أبوظبي، إن إشغال الخيمة الرمضانية للإفطار والسحور كان جيداً في العشرة أيام الأولى من رمضان، ولكنه كان معظمه من مجموعات من الشركات بشكل عام». وأضاف، «عادة ما يكون معظم الطلب في الأسبوع الأول من الشركات، حيث تبدأ العائلات والأفراد بالتوافد للخيم في الأسبوع الثاني من رمضان وحتى نهايته». وأشار رفعت إلى أن إيرادات الطعام والشراب عادة ما تشهد نمواً ملحوظاً في الشهر الفصيل مقارنة مع الأشهر الأخرى.

وقال محمد العلوي، مدير العلاقات العامة في قصر الإمارات، إن إشغال الخيمة الرمضانية منذ بداية رمضان وصلت إلى 70%، متوقعاً أن ترتفع إلى 100% في في الأيام المقبلة، لا سيما مع تزايد إقبال الشركات والمجموعات.

وكانت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، قد ذكرت أنها أصدرت موافقات مبدئية لنصب 25 خيمة رمضانية فندقية، في وقت كشفت عن أن تقديم طلبات نصب الخيم الرمضانية، وإصدار الموافقات والتراخيص أصبح إلكترونياً.

وقال بسام زكريا مدير عام فندق كينجز جيت ملينيوم أبوظبي، إن «إشغال المطاعم في الفندق سجلت أكثر من 80% منذ بداية شهر رمضان، ومن المتوقع أن تصل إلى 100% بدأ من الأسبوع المقبل».