جوائز تقييم البنوك.. مانحون غير مؤهلين وشكوك في الصدقية

حسام عبدالنبي (دبي)

أصبحت عملية تقييم البنوك ومنحها جوائز ضمن فئات مختلفة مجالاً جديداً للربح لعدد من المجلات المالية والمواقع الإلكترونية التي تهب البنوك وقياداتها الجوائز المختلفة، دون وجود معايير واضحة، ولتتبارى البنوك العاملة في الدولة للترويج لنفسها عبر الإعلان عن فوزها بتلك الجوائز.

وبحسب رصد أجرته «الاتحاد»، فإن الجهات المانحة للجوائز تتسابق في ابتكار نوعيات مختلفة من الجوائز في محاولة لترضية جميع البنوك، وحتى يخرج الجميع (مرضياً) من حفل التكريم الذي تقيمه كل عام، كاشفاً عن توسع الجهات المانحة للجوائز في إضافة فئات جديدة وغريبة في الوقت ذاته، مثل «أفضل موقع إلكتروني» و«أفضل خدمة عبر وسائل التواصل الاجتماعي» و«أفضل اقتراح للسيدات» و«العلامة التجارية المصرفية الأكثر قيمة».

ويظهر الرصد منح بنوك جوائز في مجالات تعد من صميم عملها وواجبها الأساسي الذي لا تستحق التكريم عليه، مثل جائزة حماية معلومات العملاء وحمايتهم من التهديدات والمخاطر الإلكترونية، وجائزة الابتكار في طرح المنتجات والخدمات المصرفية، مبيناً أن عدداً من البنوك قد تعلن عن فوزها بجائزة من فئة معينة، ولكن من جهات مختلفة مانحة للجوائز مثل جائزة «أفضل بنك في الإمارات» وغيرها، إلى جانب أن بعض البنوك تحصد الجائزة ذاتها لعدد من السنوات على التوالي.

وأعلن مصرف إسلامي عن فوزه بجائزة تكريمية (تثميناً) لجهوده المبذولة في حماية معلومات عملائه وحمايتهم من التهديدات والمخاطر الإلكترونية، مرجعاً فوزه بهذه الجائزة تقديراً لنجاحه في إرساء نموذج أعمال مرن ودعم عملائه بنظام حماية إلكترونية فعال، إلى جانب اعتماده لأفضل الحلول التكنولوجية المبتكرة في توفير الحماية اللازمة للمعلومات وجهوده في رفع الوعي حول عمليات الاحتيال.