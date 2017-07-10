ثنائية لخيول جودلفين في فرنسا

دبي (الاتحاد)

حققت خيول جودلفين ثنائية مستحقة، أمس، بمضمار شتانتييه الفرنسي حين توج المهر «ثندر سنو» بإشراف سعيد بن سرور، وبقيادة كريستوف سوميو، بلقب سباق «بري جان بيرات» للفئة الأولى البالغ إجمالي جوائزه المالية 400 ألف يورو.

وجاء فوز «ثندر سنو» البالغ من العمر ثلاث سنوات والمنحدر من نسل «هيلمت» ناجزاً، وبفارق 1.25 طول عن المرشح الأول «تريس فلورز» مسجلاً زمنا قدره 1:38:78 دقيقة. وجاء الفوز الثاني عبر الجواد «كاسكديان» بإشراف اندريه فابر وبقيادة مايكل بارزلونا في سباق بري سيمكورت لمسافة 1400 متر مسجلاً زمناً وقدره 1:26:05 دقيقة.

وقال سعيد بن سرور: «إن (ثندر سنو) كان يتدرب بشكل جيد، وقدم أداءً طيباً في آسكوت حين حل ثانياً، ومنذ ذلك الحين سارت تدريباته على أفضل حال، واتجه إلى السباق المناسب. وكانت الأرضية اللينة ملائمة، وحقق فوزاً سهلاً، إذ سبق له تحقيق فوز سهل للغاية على أرضية لينة في سان كلود، بينما كانت الأرضية جافة أكثر من اللازم بالنسبة له في آسكوت».