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«البلوز» يتطلع للحفاظ على الصدارة أمام هال سيتي

«السيتي» يواجه اختبار الحقيقة أمام «السبيرز»
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تاريخ النشر: السبت 21 يناير 2017

لندن (أ ف ب)

تشهد المرحلة الثانية والعشرون من الدوري الإنجليزي، موقعة ملتهبة بين مانشستر سيتي الخامس وضيفه توتنهام الثاني اليوم، في حين يستضيف تشيلسي المتصدر هال سيتي المهدد بالهبوط في اختبار سهل. ويتصدر تشلسي برصيد 52 نقطة، بفارق سبع نقاط أمام توتنهام وليفربول، وثماني نقاط أمام أرسنال الرابع، ويبتعد بعشر نقاط عن مانشستر سيتي.

وتأتي قمة مانشستر سيتي وتوتنهام في ظروف متناقضة، فالأول يمر بفترة صعبة شهدت خسارته أمام إيفرتون برباعية نظيفة في المرحلة الماضية، والثاني يقدم عروضا استثنائية وضعته في المركز الثاني بفارق الأهداف أمام ليفربول.

وكان مانشستر سيتي بقيادة المدرب الإسباني بيب جوارديولا من أبرز المرشحين للقب في بداية الموسم، لكن نتائجه تراجعت بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة.

وكانت الهزيمة أمام ايفرتون الاسوأ لسيتي في الدوري بقيادة جوارديولا الذي تسلم مهامه في بداية الموسم، كما إنها الاسوأ للأسباني في الدوريات التي درب فيها، بعد أن تولى المهمة في برشلونة الإسباني وبايرن ميونيخ الألماني.

وأعلن مانشستر سيتي إنهاء إجراءات ضم لاعبه البرازيلي الشاب جابرييل جيسوس من بالميراس مقابل 3ر33 مليون دولار، ومن المحتمل أن تكون بدايته مع فريقه الجديد ضد توتنهام. ... المزيد
     
 

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