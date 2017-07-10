بوتاس بطل جائزة النمسا للفورمولا-1

شبيلبرج (د ب أ)

توج الفنلندي فالتيري بوتاس، سائق مرسيدس بلقب سباق الجائزة الكبرى النمساوي ضمن منافسات بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1، وحقق بوتاس ثاني انتصار له في سباقات الجائزة الكبرى خلال مسيرته، بعدما فاز بلقب سباق جائزة روسيا الكبرى 30 أبريل الماضي.

وبدأ بوتاس السباق من مركز الانطلاق الأول ونجح في بسط هيمنته منذ البداية ليحقق الفوز في النهاية متفوقاً على الألماني سيباستيان فيتل سائق فيراري الذي جاء في المركز الثاني والاسترالي دانييل ريتشاردو سائق ريد بول الذي حل في المركز الثالث، وجاء البريطاني لويس هاميلتون سائق مرسيدس وحامل لقب بطولة العالم في المركز الرابع.