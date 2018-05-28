عبدالله بن حرام.. شهيد كلمه الله

القاهرة (الاتحاد)
عبدالله بن عمرو بن حرام، الأنصاري، صحابي جليل، أحد النقباء ليلة العقبة، شهد بدراً واستشهد يوم أحد، وكان سيداً من سادات الخزرج وشريفاً من أشرافها، أنزل الله تعالى فيه قوله تعالى: (وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ* فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ)، «سورة آل عمران: الآيات 169 - 170»، قال المفسرون إنها نزلت في قتلى أحد ومنهم عبدالله بن حرام الذي كان شغوفاً للموت في سبيل الله، ولقد أنبأ الرسول عنه بعد استشهاده يوم أحد نبأ عظيماً يصور شغفه بالشهادة.
قال ابنه جابر: نظر إليّ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: «يا جابر، ما لي أراك مهتماً؟»، قال: يا رسول الله، استشهد أبي وترك دينا وعيالاً، فقال رسول الله: «ألا أخبرك، ما كلم الله أحداً قط إلا من وراء حجاب، وإنه كلم أباك كفاحا، أي مواجهة، فقال: سلني أعطك، قال: أسألك أن أرد إلى الدنيا، فأقتل فيك ثانية، فقال عز وجل: إنه سبق مني القول أنهم إليها لا يرجعون، قال: أي رب: فأبلغ من ورائي، فأنزل الله عز وجل: (وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا ...).
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توفي عبدالله بن حرام في العام الثالث الهجري في غزوة أحد، وقال جابر: أصيب أبي وخالي يوم أحد، فجاءت أمي بهما قد عرضتهما على ناقة، فأقبلت بهما إلى المدينة، فنادى مناد ادفنوا القتلى في مصارعهم، وكفن هو وعمرو بن الجموح في كفن واحد.