«الأولمبية الدولية» تتخذ قرارات مهمة

لوزان (أ ف ب)
أعلن رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الألماني توماس باخ أمس أن اللجنة بدأت أسبوعاً «ستتخذ خلاله قرارات مهمة جداً»، وذلك قبل يومين من اجتماع استثنائي غداً، سيصادق على اقتراح التصويت المزدوج في سبتمبر المقبل لمنح شرف استضافة الألعاب الأولمبية عامي 2024 و2028.
وقال باخ في افتتاح اجتماع للجنة التنفيذية الأولمبية الدولية: «أمامنا العديد من الأيام المهمة والتي سنتخذ خلالها قرارات مهمة جداً»، مضيفاً: «هناك قرارات أخرى سيتم اتخاذها في ليما» في إشارة إلى الجمعية العمومية الـ130 للجنة الأولمبية الدولية المقررة في 13 سبتمبر.
|
|
إلا إنه من غير المتوقع أن يحسم الاجتماع ترتيب منح الاستضافة لباريس ولوس أنجلوس، ويرجح أن يبقى الغموض حول أي مدينة تستضيف أي أولمبياد، أكان 2024 أو 2028، قائماً في انتظار الاجتماع المقرر عقده في 13 سبتمبر في ليما.
ومن المقرر أن يلتقي باخ اليوم وفدي لوس أنجلوس وباريس، علماً أن وفد الأخيرة يترأسه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، الداعم بقوة لملف الترشيح الباريسي.