«الأولمبية الدولية» تتخذ قرارات مهمة

لوزان (أ ف ب)

أعلن رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الألماني توماس باخ أمس أن اللجنة بدأت أسبوعاً «ستتخذ خلاله قرارات مهمة جداً»، وذلك قبل يومين من اجتماع استثنائي غداً، سيصادق على اقتراح التصويت المزدوج في سبتمبر المقبل لمنح شرف استضافة الألعاب الأولمبية عامي 2024 و2028.

وقال باخ في افتتاح اجتماع للجنة التنفيذية الأولمبية الدولية: «أمامنا العديد من الأيام المهمة والتي سنتخذ خلالها قرارات مهمة جداً»، مضيفاً: «هناك قرارات أخرى سيتم اتخاذها في ليما» في إشارة إلى الجمعية العمومية الـ130 للجنة الأولمبية الدولية المقررة في 13 سبتمبر.

وكان باخ أطلق في مارس الماضي فكرة التصويت المزدوج على أولمبيادي 2024 و2028 بهدف الحفاظ على «الترشيحين الرائعين» لمدينتي باريس ولوس أنجلوس، وصادقت اللجنة التنفيذية للجنة الأولمبية الدولية مطلع يونيو الماضي على هذه التوصية التي سيتم عرضها بعد ظهر غد، على أعضاء اللجنة الأولمبية الدولية ويتوقع أن تحظى بموافقة واسعة، إلا في حال حصول مفاجأة ما.

إلا إنه من غير المتوقع أن يحسم الاجتماع ترتيب منح الاستضافة لباريس ولوس أنجلوس، ويرجح أن يبقى الغموض حول أي مدينة تستضيف أي أولمبياد، أكان 2024 أو 2028، قائماً في انتظار الاجتماع المقرر عقده في 13 سبتمبر في ليما.

ومن المقرر أن يلتقي باخ اليوم وفدي لوس أنجلوس وباريس، علماً أن وفد الأخيرة يترأسه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، الداعم بقوة لملف الترشيح الباريسي.