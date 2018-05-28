الكلام بالخير.. غنيمة عظيمة

القاهرة (الاتحاد)
عرّف النبي صلى الله عليه وسلم أمته، كيف تتكلم وكيف تصمت، فقال: «رحم الله عبداً قال خيراً فغنم أو سكت عن شر فسلم».
قال العلماء: إن للكلام شروطاً لا يسلم المتكلم من الزلل إلا بعد أن يستوفيها وهي أربعة، الأول: أن يكون الكلام لداعٍ يدعو إليه في اجتلاب نفع أو دفع ضرر، والثاني: أن يأتي به في موضعه، والثالث: أن يقتصر منه على قدر حاجته، والرابع: أن يتخير اللفظ، وإن الصمت في موضعه ربما كان أنفع من الإبلاغ بالمنطق في موضعه، وقال عمر بن الخطاب: من كثر كلامه كثر سقطه، ومن كثر سقطه قل ورعه، ومن قل ورعه قل حياؤه، ومن قل حياؤه مات قلبه. وقال أهل العلم: يجب على الإنسان أن يعوِّد نفسه على القول الطيب، مثل كثرة الذكر، والاستغفار، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وخير الكلام هو الذكر، قال صلى الله عليه وسلم: «ليس يتحسر أهل الجنة إلا على ساعة مرت بهم لم يذكروا الله تعالى فيها».
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إن جميع الأعضاء يدور صلاحها على صلاح اللسان، قال النبي: «إذا أصبح ابن آدم، فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، أي تذل وتخضع له، تقول له، اتق الله فينا، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا»، وقال: «إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله، لا يلقي لها بالاً يرفعه الله بها درجات، وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالاً يهوي بها في جهنم».
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وقال ابن تيمية: فالتكلم بالخير خير من السكوت عنه، والصمت عن الشر خير من التكلم به، فأما الصمت الدائم فبدعة منهي عنها.