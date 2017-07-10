ساندز للأطباء: سأقتلكم!!

لندن (أ ف ب)

كشفت الأميركية بيتاني ماتيك ساندز أنها تعاني إصابة بالغة في رأس عظم الركبة المتحرك وبقطع الوتر المتعلق به ما يستوجب إجراء عملية جراحية، معتبرة أنها «الأسوأ» في حياتها.

وقالت ماتيك ساندز (32 عاماً) على شبكات التواصل الاجتماعي: «تعرضت لإصابات كثيرة خلال مسيرتي، لكن هذه هي الأسوأ، سأغادر إلى نيويورك للقاء أطباء آخرين ومعرفة ماذا جرى لركبتي»، مؤكدة أنها ستبتعد عن الملاعب لمدة لم تحددها.

وأضافت الأميركية التي علا صراخها الخميس خلال المباراة التي خسرتها أمام الرومانية سورانا سيرستيا، وسمعت المصنفة أولى في زوجي السيدات والفائزة بسبعة ألقاب كبيرة وذهبية هذه الفئة في دورة الألعاب الأولمبية ريو 2016، وهي تقول بعد سقوطها على أرض الملعب «أرجوكم ساعدوني. أرجوكم. أرجوكم».

وتعرضت ماتيك ساندز للإصابة في مستهل المجموعة الثالثة، بعدما كانت قد خسرت في الأولى 4-6 وفازت بالثانية 7-6 (7-4).

وتزحلقت المصنفة 103 في الفردي بعدما تقدمت في اتجاه الشبكة وحاولت العودة إلى الخلف، لتسقط على الأرض العشبية للملعب 17. وروت: «قلت لنفسي إما حدث تفكك في ركبتي أو كسر كانت الإصابة الأكثر إيلاماً التي أتعرض لها».

وأضافت في فيديو من غرفتها في مستشفى ويمبلدون: «أتذكر أني قلت للأطباء إنه إذا حاولوا إعادة الركبة إلى موضعها في أرض الملعب فسأقتلهم! أردت أن أكون مخدرة في المستشفى لدى قيامهم بذلك».