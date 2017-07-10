ساندز للأطباء: سأقتلكم!!

لندن (أ ف ب)
كشفت الأميركية بيتاني ماتيك ساندز أنها تعاني إصابة بالغة في رأس عظم الركبة المتحرك وبقطع الوتر المتعلق به ما يستوجب إجراء عملية جراحية، معتبرة أنها «الأسوأ» في حياتها.
وقالت ماتيك ساندز (32 عاماً) على شبكات التواصل الاجتماعي: «تعرضت لإصابات كثيرة خلال مسيرتي، لكن هذه هي الأسوأ، سأغادر إلى نيويورك للقاء أطباء آخرين ومعرفة ماذا جرى لركبتي»، مؤكدة أنها ستبتعد عن الملاعب لمدة لم تحددها.
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وتعرضت ماتيك ساندز للإصابة في مستهل المجموعة الثالثة، بعدما كانت قد خسرت في الأولى 4-6 وفازت بالثانية 7-6 (7-4).
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وأضافت في فيديو من غرفتها في مستشفى ويمبلدون: «أتذكر أني قلت للأطباء إنه إذا حاولوا إعادة الركبة إلى موضعها في أرض الملعب فسأقتلهم! أردت أن أكون مخدرة في المستشفى لدى قيامهم بذلك».