ديوكوفيتش.. وداعاً للخمول.. أهلاً بالتحدي

لندن (د ب أ)

كان من الصعب مجادلة نوفاك ديوكوفيتش في أنه استعاد حماسه بعد أن وبخ الحكم في البداية، قبل أن ينظر للسماء ويصرخ مع فوزه بالشوط الفاصل في المجموعة الثالثة على الملعب الرئيسي، وواصل اللاعب الصربي البطل ثلاث مرات الظهور بمستوى يقترب من مستواه القديم وتعافى من تعثر مبكر ليهزم اللاتفي إرنستس جولبيس 6-4 و6-1 و7-6، ويحجز مكانه في الدور الرابع ببطولة ويمبلدون للتنس للمرة العاشرة.

وأبلغ ديوكوفيتش (30 عاماً) الصحفيين «بالتأكيد عندما تلعب جيداً ستشعر بأنك على ما يرام.. وسيكون الحافز والحماس أكبر لترى إلى أي مدى تستطيع الوصول».

وقال مدربه السابق بوريس بيكر في تعليقه على المباراة، لهيئة الإذاعة البريطانية «بي.بي.سي»، إن الحيوية التي يتمتع بها ديوكوفيتش في الملعب دليل على خروج اللاعب الصربي الحاصل على 12 لقباً في البطولات الأربع الكبرى من حالة خمول استمرت 12 شهراً، وبدأت عقب الفوز ببطولة فرنسا المفتوحة 2016.

وقال ديوكوفيتش الذي سيواجه الفرنسي أدريان مانارينو المصنف 51 عالمياً في الدور التالي: «بوريس يعرفني جيداً. لذا فهو على حق عندما يقول إن حماسي عاد. أشعر بأنني في حالة أفضل في الملعب».