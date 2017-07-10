4 مباريات تدشن «سلة الروح الإيجابية»

دبي (الاتحاد)

انطلقت منافسات بطولة كرة السلة ضمن فعاليات المرحلة الأولى من المبادرة الرياضية الرائدة «مبادرة الروح الإيجابية»، التي أطلقتها القيادة العامة لشرطة دبي بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي وعدد من الدوائر والمؤسسات الحكومية والخاصة في إمارة دبي، وذلك في حديقة مردف أب تاون، وتقام في إطار «مبادرة حمدان بن محمد للرياضة المجتمعية» بهدف تحفيز مختلف فئات المجتمع في دبي على ممارسة الرياضة والنشاط البدني باعتبارها أداة مهمة للسعادة والطاقة الإيجابية، وتستمر البطولة حتى يوم 4 أغسطس المقبل.

وأقيمت 4 مباريات في أول أيام البطولة، حيث فاز في المباراة الأولى فريق الباور مع فريق الإمارات بنتيجة 52 - 22، وتغلب فريق هوجان على فريق الإمارات 2 بنتيجة 33 - 21، وجمعت المباراة الثالثة من فريق هوبر مع فريق هامر، وفاز فريق هوبر بنتيجة 35 - 18، كما فاز في المباراة الرابعة فريق إليت على فريق نيميسيس بنتيجة 44 - 17، وتستكمل الجمعة المقبل، منافسات تصفيات المجموعات.

وتهدف مبادرة «الروح الإيجابية» إلى ترسيخ قيم التسامح والتعايش والحوار بين أفراد المجتمع واحترام الآخرين وتقبلهم مع نبذ أشكال التطرف والكراهية والعنف والعصبية والتمييز، إضافة إلى نشر الثقافة الرياضية والاستفادة من الرياضة كأداة اجتماعية فعالة لاستغلال أوقات الفراغ بما يعود بالنفع على كل أفراد المجتمع بمختلف فئاتهم وأعمارهم.

وتبدأ المرحلة الثانية من فعاليات المبادرة في منطقة المحيصنة الثانية والتي تقام من الأول من سبتمبر وحتى نهاية نوفمبر، فيما تقام المرحلة الثالثة من المبادرة في منطقة البرشاء الأولى وتنطلق بداية ديسمبر، وتستمر حتى 28 فبراير 2018، وتبدأ بعدها المرحلة الرابعة والأخيرة من المبادرة في منطقة القوز الصناعية الأولى، وتنطلق مطلع مارس 2018 وتختتم في نهاية مايو 2018.