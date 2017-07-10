3 بطولات خارجية في انتظار منتخبات الجولف

ألمانيا(الاتحاد)

أشاد خالد مبارك الشامسي أمين عام اتحاد الجولف مدير المنتخبات رئيس بعثة منتخبات الجولف بالمعسكر الخارجي في منطقة فليسيني الألمانية، والذي انطلق 30 يونيو الماضي، ويمتد حتى 14 يوليو الجاري، بالتطور المنشود والتحسن الملحوظ على أرض الواقع بالمستوى العام في الأداء لجميع اللاعبين واللاعبات والذي يضم 18 لاعبا معظمهم من المراحل السنية، ومن بينهم 5 لاعبات يمثلن منتخب سيدات الجولف. وأكد الشامسي أن الروح العالية والعزيمة على تطور الأداء على مستوى الفردي في ظل المنافسة على تنفيذ دقيق لبرنامج التدريبات بالمعسكر والتي تقام يومياً على مدار 6 ساعات خلال الفترتين الصباحية والمسائية كان شعار جميع المشاركين في المعسكر الذي يقام تحت قيادة فنية من العديد من المدارس التونسية من خلال المدرب الجديد سمير الولاني، إلى جانب المدرسة الإنجليزية والجنوب أفريقية من خلال المدربين البريطاني جيفن سوثر لاند والجنوب أفريقي تيم باسكاوس كان لها أكبر الأثر في نقل جميع الخبرات لأبنائنا وبناتنا في المعسكر.

وأشار الشامسي إلى أن هذا المعسكر يمثل محطة مهمة في تحضيرات المنتخبات الوطنية للاستحقاقات المقبلة، والتي بدأت منذ فترة ليست بالقصيرة من خلال التدريبات المحلية في العديد من أندية الدولة، إلى جانب المشاركة في البطولات الرسمية المحلية التي نظمها الاتحاد، والمشاركة في العديد من البطولات التي نظمتها بعض الأندية خلال الفترة الماضية.

وكشف الشامسي أن بداية الاستحقاقات المقبلة ستكون مشاركة منتخبنا الوطني في البطولة العربية 37 للرجال من 14 إلى 20 أكتوبر المقبل في مملكة البحرين الشقيقة، ومن ثم المشاركة في بطولة كأس نومورا على مستوى الكبار بفئة الهواة، وتعتبر البطولة الثانية من حيث القوة والأهمية على المستوى الآسيوي، وتقام في ماليزيا بداية أكتوبر المقبل، ومن بعدها المشاركة بفئة الشباب والناشئين والسيدات في البطولة العربية في مدينة سوسة التونسية من 14 إلى 20 نوفمبر المقبل.

وأوضح الشامسي أن المعسكر يستهدف إلى جانب الاستعدادات للبطولات الآسيوية والعربية، تمثل محطات مهمة في التحضيرات للموسم المقبل 2017/2018 والذي ينطلق في نهاية سبتمبر 2017، بالإضافة للتحضير للبطولات الخليجية والتي تنظمها اللجنة التنظيمية الخليجية لجميع الفئات العمرية للموسم المقبل.

ووجه الشكر والتقدير لمعالي الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد على متابعاتهم شبه اليومية للاطمئنان على المشاركين في المعسكر وسير العمل ضمن المعسكر وتنفيذ البرنامج التدريبي.