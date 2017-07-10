«الإمارات الفردية» للشطرنج تنطلق 4 أغسطس

دبي (الاتحاد)

عقد الجهاز الفني لاتحاد الشطرنج اجتماعه الدوري برئاسة عبدالله عبدالرحمن الحوار، وذلك بمقر الاتحاد وحضره أعضاء اللجنة طارق محمد الخوري مسؤول لجنة المنتخبات الوطنية، وسعيد يوسف مسؤول المسابقات، وسعيد أحمد الخوري مسؤول الحكام، حيث كان في مقدمة الموضوعات المطروحة على الساحة متابعة تنفيذ توصيات الاجتماع السابق.

وعرض سعيد يوسف أجندة المسابقات المحلية خلال الفترة المقبلة والتجهيز لبطولة الإمارات الفردية للأولاد والفتيات يوم 4 أغسطس المقبل، وتشكيل فريق عمل البطولة، كما استعرض الاجتماع مشاركات المنتخبات الوطنية المقبلة، منها بطولة آسيا للصالات والألعاب القتالية خلال الفترة من 17 إلى 27 سبتمبر المقبل، وبطولة العرب وبرنامج إعداد الأستاذ الدولي الكبير سالم عبدالرحمن للمشاركات المقبلة، وأيضاً روضة السركال التي تشارك في بطولة العالم للناشئين تحت 8 سنوات والتي تقام من 21 إلى 31 أغسطس المقبل، بالبرازيل.

وناقش الاجتماع الخطة التطويرية للحكام والمقدمة من مسؤول الحكام والدورات التأهيلية واستعداد لجنة الحكام لبطولة الإمارات.

وأشاد عبدالله عبدالرحمن الحوار بالأندية الأعضاء في الجمعية العمومية على كل ما يقدمونه للعبة والتعاون المستمر مع الاتحاد والذي أثمر هذا العام عن تنظيم 9 بطولات، وهو ما يساهم في زيادة احتكاك اللاعبين واللاعبات، بالإضافة إلى التعاون في البطولات التنشيطية في مراكز التسويق والتي يهدف الاتحاد من ورائها لزيادة قاعدة اللعبة.