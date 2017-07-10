«شراع أبوظبي» وصيفاً في البطولة الأفريقية بالإسكندرية

أبوظبي (الاتحاد)

حقق فريق مدرسة نادي أبوظبي للشراع واليخوت نتائج إيجابية، ضمن مشاركته مؤخرا في البطولة الأفريقية للقوارب الشراعية طراز أوبتيمست والتي نظمت بمدينة الإسكندرية، وسط مشاركة كبيرة من مصر، المغرب، تونس، جنوب أفريقيا، أنجولا، موزمبيق وسيشيل وتنزانيا، حيث وصل عدد المشاركين في المنافسة إلى 51 بحارا من الدول المذكورة، وتقام هذه البطولة للموسم السابع عشر في مدينة الإسكندرية لتكون إحدى البطولات القديمة والعريقة من نوعها.

وحل فريق مدرسة الشراع في المركز الثاني على الفرق، بالإضافة إلى تحقيق المركز الرابع على المجموع العام عن طريق محمد سعيد المنصوري، وحلول ضحى البشر في المركز الخامس فئة بنات، وكانت المنافسة قد استمرت لثمانية أيام وتمت التحديات المختلفة على مسارات تم وضعها في أجواء متباينة على ساحل المدينة وموقع السباق الذي اتسم بالكثير من الإيجابية، وجاءت مشاركة الفريق الإماراتي بالدرجة الأولى من أجل التحضير للمشاركة في بطولة العالم والتي تقام في مدينة بتايا في تايلاند من 10 إلى 20 من يوليو المقبل، وهي إحدى المحطات والبطولات العالمية المهمة للفريق في مشواره القادم وواحدة من البطولات الدولية التي يعول عليها كثيرا، حيث بدأ التجهيز والتحضير لها وبشكل مبكر قبل فترة.

وأسفرت نتائج البطولة عن إعداد متميز لأغلب الفرق والمنتخبات المشاركة والتي تأتي هذه البطولة كمرحلة إعداد مهمة بالنسبة لها وللاعبيها والمشاركين، كما تبرز قيمة هذه البطولة أيضا في أنها تقام في أجواء مناخية صعبة وتتطلب من المشاركين قدرات عالية وتفوقا في الأجواء.

من جهته هنأ أحمد ثاني الرميثي رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للشراع واليخوت فريق مدرسة أبوظبي للشراع الحديث على ما تحقق من نتائج إيجابية في مشاركته عبر البطولة الأفريقية، وأكد أن الفريق الإماراتي هو الممثل الوحيد من قارة آسيا في البطولة الأفريقية، وتعكس رغبة الفريق في التميز والاحتكاك القوي بالمستويات العالية.

وشدد الرميثي أن هذه المشاركة تعكس الرغبة القوية في تطوير مهارات وقدرات الفريق، والإعداد الجاد للمنافسات والاستحقاقات العالمية المقبلة، وأضاف: نسير على جدول ثابت من أجل أن بناء فريق قوي للشراع الحديث والوصول لأعلى درجات التفوق والتميز الإقليمي والعالمي، حيث يمتلك فريقنا الكثير من المواهب والخامات المتميزة، ولديهم القدرة على المنافسة، واكدوا حضورنا في البطولة الإفريقية، وأعرب الرميثي عن الارتياح الكبير لما شهدته المنافسة من نجاح وتفوق وسط العدد الكبير من المشاركين.

مثل البعثة في الإسكندرية محمد سعيد المهيري ومحمد عبد الله الحمادي ومحمد سعيد المنصوري وعبد العزيز عبد الله الحمادي في فريق الذكور، وسلامة محمد البشر وضحى محمد البشر في فريق الإناث، وترأس الوفد خولة الحمادي وأحمد المرزوقي إداريا ، إضافة إلى المدرب الهادي الزنايدي.