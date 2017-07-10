الوحدة يدشن تحضيراته للموسم الجديد الليلة

عبدالله القواسمة (أبوظبي)

يدشن الوحدة، مساء اليوم، تحضيراته للموسم الكروي الجديد، وذلك في المران الأول المنتظر أن يشهده استاد آل نهيان بقيادة المدير الفني الروماني ريجيكامب والجهازين الفني والإداري، بعدما خضع اللاعبون على مدار اليومين الماضيين إلى الفحوصات الطبية الروتينية.

ويغيب عن مران اليوم المحترف المجري جوجاك، الذي استأذن إدارة النادي لإنهاء بعض الأمور الخاصة في بلاده قبل العودة إلى أبوظبي خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث سيكون ضمن قائمة اللاعبين المنتظر أن تغادر إلى البطولة العربية المقررة في مصر، بدءاً من يوم 22 الشهر الجاري.

ووصل إلى أبوظبي، أمس، المحترف الكوري شانج ريم، الذي أجرى بدوره الفحوصات الطبية، تمهيداً للمشاركة في التدريبات المقررة مساء اليوم، أما بالنسبة للأرجنتيني تيجالي والمغربي مراد باتنا فقد تواجدا في أبوظبي مبكراً وأنهيا مرحلة الفحص الطبي بصحبة زملائهما اللاعبين الآخرين والحال ينسحب على المحترف دينلسون بيريرا.

وتبرز مشاركة الوحدة في البطولة العربية بخمسة محترفين أجانب، إذ ستكون الأنظار مسلطة على الأداء، الذي سيقدمه المحترف الكوري شانج ريم، والذي ظلت مسألة بقائه مع الوحدة أو رحيله بيد المدير الفني ريجيكامب، أما بالنسبة لدينلسون بيريرا فإن الاستحقاق العربي بمثابة فرصة مهمة لتسويقه، وهو الذي يتمتع بمستويات فنية لافتة في منطقة الارتكاز.

وستتواصل تدريبات الوحدة اعتباراً من اليوم الاثنين، وحتى موعد السفر إلى مصر للمشاركة في بطولة الأندية العربية يوم 17 الشهر الجاري، والتي من المفترض أن يغيب عنها تسعة لاعبين بسبب ارتباطهم بمشاركة المنتخب الأولمبي في التصفيات الآسيوية لتحت 23 عاماً وهم: محمد حسن الشامسي، خالد إبراهيم هلال، عبد الله فيصل الكربي، أحمد راشد المحرزي، أحمد سلمان العكبري، محمد راشد الحمادي، محمد سلمان العكبري، خالد عبدالرحيم باوزير ومحمد عبدالباسط محمد.

وستكون قائمة اللاعبين المقرر مغادرتها إلى البطولة العربية عرضة للتعديلات وحتى اليوم الأخير الذي يسبق السفر، فرغم إعلان الوحدة عن مشاركته في البطولة العربية في غياب 14 لاعباً، 9 من المنتخب الأولمبي، إلى جانب خماسي المنتخب الوطني الأول وهم حمدان الكمالي، إسماعيل مطر، خالد باوزير، وطارق الخديم وراشد علي، فإن الأيام المقبلة قد تشهد تغييراً في مسألة مشاركة اللاعبين الدوليين أو عكس ذلك، رغم إعلان ريجيكامب في المؤتمر الصحفي التقديمي الأسبوع الماضي أن البطولة العربية بمثابة الفرصة الملائمة للتعرف على اللاعبين، مشدداً على أن رحلة التحضيرات التي سيخوضها الوحدة للموسم الجديد لن تكون من خلال هذه البطولة، بل من خلال المعسكر الصيفي.