«الأبيض الأولمبي» يختبر قدراته أمام طاجيكستان اليوم

العين (الاتحاد)

يخوض منتخبنا الأولمبي التجربة الرابعة والأخيرة أمام منتخب طاجيكستان الأولمبي، وذلك في السادسة والنصف مساء اليوم، على استاد طحنون بن محمد بالعين، ضمن استعدادات المنتخبين لخوض غمار التصفيات الآسيوية المؤهلة لتصفيات كأس آسيا في الصين مطلع العام المقبل، حيث يلعب منتخبنا الأولمبي «المستضيف» في المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات نيبال ولبنان وأوزبكستان، بينما يلعب المنتخب الطاجيكي في المجموعة الخامسة مع منتخبات فلسطين «المستضيف» والأردن وبنجلاديش.

وكان منتخبنا الوطني قد خاض ثلاث مباريات ودية، الأولى كانت أمام منتخب البحرين، في مقر اتحاد الكرة بالخوانيج، يوم 24 من الشهر الماضي، وانتهت بفوز الأبيض الأولمبي بثلاثة أهداف لهدفين، وسجل أهداف اللقاء سهيل النوبي، وعلي عيد، وجاسم يعقوب، ولعب مباراتين وديتين يومي 3 و5 من الشهر الجاري أمام المنتخب السعودي في معسكره الخارجي في الرياض، وتعادل في المباراة الأولى بهدف لهدف، وفي التجربة الثانية بهدفين لكل منهما، وسجل أحمد الهاشمي لاعب نادي الجزيرة ومنتخبنا الوطني ثلاثة أهداف في اللقاءين.

من جانبه، قال أحمد العطاس مهاجم الجزيرة ومنتخبنا الوطني: «كلاعبين خرجنا بمكاسب عديدة خلال فترات الإعداد الأربعة السابقة، أهمها خوض مباريات ودية مع منتخبات عربية، تستعد بدورها لخوض التصفيات الآسيوية، لكسب الاحتكاك والخبرة، إلى جانب وقوف الجهاز الفني والإداري للمنتخب على السلبيات التي حدثت خلالها ومعالجتها، لتعزيز نقاط القوة في الفريق».

وأضاف العطاس، أن هناك حالة من التنافس بين اللاعبين لحجز مقعد في التشكيلة الرئيسية للمنتخب، والتي سيخوض بها التصفيات الآسيوية التي ستنطلق يوم السبت المقبل، وعزمهم جميعاً على الظهور بشكل مميز في المباريات، خاصة أن الأبيض الأولمبي يضم عناصر مميزة، قادرة على تقديم أفضل المستويات، وتتملكها رغبة قوية لتحقيق الفوز في مباريات التصفيات، وتقديم أداء جيد.

وفي الشأن ذاته، أشاد محمد العكبري مهاجم الفريق الأول بنادي الوحدة ومنتخبنا الأولمبي، بالروح المعنوية العالية للاعبين من مرحلة الإعداد الأولى وحتى المرحلة الحالية، استعداداً للتصفيات الآسيوية التي شارفت على البدء. وأضاف، أن خط هجوم الأبيض الأولمبي بخير، ولديه تعطش لإحراز الأهداف، سواء في المباريات الودية أو الرسمية، وأن جميع اللاعبين سيقاتلون خلال المباريات لحسم نقاط المباريات الثلاثة.

وتابع العكبري: «الجهاز الفني للمنتخب يقف على كل صغيرة وكبيرة خلال التدريبات والتجارب الودية، ودائم التوجيه لنا لتطوير وتقديم أداء فني أفضل، ونحن ملتزمون بتنفيذها كوننا نحمل شعار منتخبنا الوطني على صدورنا، ورغبة منا في حجز بطاقة التأهل على أرضنا ووسط جماهيرنا الإماراتية الداعمة والمؤازرة لجميع المنتخبات الوطنية، والتي ننتظرها في مباريات التصفيات، كون تشجيعهم دافعاً معنوياً قوياً لتحقيق البطولات».

شهد تدريبات منتخبنا الوطني، مساء أمس على استاد القطارة، راشد الزعابي، والدكتور خليفة الغفلي عضوا مجلس إدارة اتحاد الكرة.