مهرجان منصور بن زايد عضو في جمعية «كاليفورنيا وتكساس»

مؤنس برهان (سان فرانسيسكو)

إنجاز عالمي جديد وفريد أضافه المهرجان العالمي لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للخيول العربية للإنجازات العديدة التي حققها على مدار السنوات التسع الماضية، وذلك باختياره عضواً في جمعية الخيول العربية الأصيلة في ولايتي كاليفورنيا وتكساس، ليكون بذلك الوحيد الذي ينال ذلك الشرف من خارج الولايات المتحدة الأميركية، ويمثل المهرجان في الجمعية لارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة، رئيس الاتحاد الدولي لأكاديميات سباقات الخيل «إيفهرا»، رئيس لجنة سباقات السيدات في الاتحاد الدولي لسباقات الخيول العربية «إفهار».

ومن جانب آخر، نجح الجواد «باديس داي» بقيادة الفارس كيلبر كوا وإشراف المدرب سكوت باول، في تأكيد نجوميته وتألقه بحسمه لقب الجوهرة الثلاثية «الزمرد الأخضر» في أميركا، وذلك بفوزه بلقب الجولة السابعة لكأس المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والتي تعد الثانية في بطولة «الجوهرة» التي أقيمت أمس الأول على مضمار بلينستون الترابي في مدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا، حيث سبق له الفوز بلقب الجولة الأولى التي أقيمت على مضمار سام هيوستن بولاية تكساس في الرابع من مارس الماضي، وبالتالي فلن يكون هناك تأثير لنتيجة الجولة الثالثة التي تقام على مضمار ماموث بارك في الرابع من سبتمبر المقبل.

كما نجحت الفارسة الفرنسية أنجريد جيرارد، على صهوة الجواد «دريم بيرل» وإشراف المدرب تيري إيتون، في الفوز بلقب الجولة الثامنة لمونديال «أم الإمارات»، لتحجز مكاناً لها للمشاركة في الجولة الختامية لتلك البطولة التي تقام في ختام النسخة التاسعة للمهرجان التي تقام على مضمار نادي أبوظبي للفروسية في الثاني عشر من نوفمبر المقبل.

وشهد السابق حضوراً جماهيرياً كبيراً، تقدمهم عبد الله السبوسي قنصل الإمارات في ولاية كاليفورنيا، ولارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة، رئيس الاتحاد الدولي لأكاديميات سباقات الخيل «إيفهرا»، رئيس لجنة سباقات السيدات في الاتحاد الدولي لسباقات الخيول العربية «إفهار»، وسام فاسكوس رئيس جمعية الخيول العربية في ولاية كاليفورنيا، حيث قاموا بتتويج الفائزين في ختام السباقين.