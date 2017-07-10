10 ميداليات لأبطال الإمارات في آسيوية تايلاند للجو جيتسو

بتايا (الاتحاد)

استهل أبطال منتخب الإمارات للجو جيتسو الموسم الجديد بـ 10 ميداليات ملونة، في بطولة آسيا الشاطئية، التي أقيمت أمس الأول في مدينة بتايا بتايلاند، بمشاركة 90 لاعباً من أقوى 8 دول تمارس اللعبة في القارة الصفراء.

فاز إبراهيم الحوسني بذهبية وزن 69 كجم، وخلفان بالهول بذهبية وزن تحت 85 كجم، وزايد الكعبي بذهبية وزن تحت 94 كجم، وعبيد النعيمي ذهبية وزن تحت 56 كجم، فيما حصل سعود الحمادي على فضية وزن تحت 85 كجم، وعبد الله البلوشي فضية وزن 69 كجم، وزايد المنصوري فضية وزن 62 كجم، وسعيد الحاج فضية وزن 77 كجم، ومبارك عمرو فضية وزن فوق الـ 94 كجم، وسعيد المزروعي برونزية وزن 62 كجم، وحصل منتخبنا على المركز الثاني في الترتيب العام للفرق؛ نظراً لعدم مشاركته في منافسات البنات.

جاءت المنافسات قوية، خصوصاً أن المنافسات أقيمت بنظام جديد هو فئة «دون البدلة» الذي يطبق للمرة الأولى في بطولات آسيا الشاطئية، والتي أصبحت مدة النزال فيها 4 دقائق فقط عوضاً من 6 دقائق، بما يلزم اللاعب بالسرعة في الحركات والحسم في اتخاذ القرارات، والتمكن من الإمساك بالمنافس عبر المفاصل بدلاً من البدلة، والتعامل المثالي مع المدارس المختلفة بطريقة تتسم بالمرونة، وكان لاعبو منتخب الإمارات الذين يمثلون أغلبية من الشباب والوجوه الجديدة في غياب القوة الضاربة التقليدية المتمثلة في فيصل الكتبي، ويحيى الحمادي، ومحمد القبيسي، وطالب الكربي، كانوا هم الرقم الصعب في البطولة باعتراف كل الوفود المشاركة في الحدث.

من ناحيته أكد محمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الجو جيتسو، أن أبناء الإمارات عودونا على الإنجازات وصعود منصات التتويج في مختلف المحافل، وأن المكاسب عديدة من المشاركة في تلك البطولة، وأهمها نقاط التأهيل التي حصلوا عليها للمشاركة في دورة الألعاب العالمية الشاطئية في سان دييجو بالولايات المتحدة مطلع عام 2019، والخبرة اللازمة في منافسات «دون البدلة» التي تعد جديدة بالنسبة لنا ولكل الدول الآسيوية، حيث إن البطولة تقام للمرة الأولى بنظام دون البدلة بعد اعتماده في اجتماع الكونجرس الآسيوي الأخير في أبوظبي على هامش بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو 2017.