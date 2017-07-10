«أبوظبي للصقارين» يطلق تحديثاً لهيكلة مسابقاته التراثية

أبوظبي (الاتحاد)

بتوجيهات سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، اعتمد نادي أبوظبي للصقارين خطة إطلاق تحديث لهيكلة مسابقاته التراثية الرسمية لموسم 2017-2018، وذلك في إطار مساعيه المتواصلة وبرامجه التطويرية الهادفة لتحقيق التميز والتقدم برياضات الآباء والأجداد وإحداث النقلة النوعية بمسيرتها، وتعزيزها بمنجزات ومكتسبات مهمة، بما يخدم المشاركين وتوفير الفرص المناسبة لهم.

وتأتي الخطة الجديدة بعد دراسة وتقييم للجنة المسابقات لموسم 2016 -2017 واستخلاص أهم العبر التطويرية، واستطلاع الآراء الموسمية التي يقوم بها النادي للصقارين المشاركين، انطلاقا من حرصه على استفتاء آراء المشاركين من عموم الصقارين.

وأعلن نادي أبوظبي للصقارين الذي دأب منذ تأسيسه على طرح المبادرات الذكية والتطبيقات التكنولوجية في مسابقات الصيد بالصقور، عن تحديث لآليات المشاركة في المسابقات الجديدة للموسم المقبل لزيادة مستوى تكافؤ فرص الفوز لعموم الصقارين المشاركين وتسخير السبل التي تخدم تطلعاتهم وآمالهم الكبيرة، وستعمل أيضا على دعم فرصهم بالمنافسة على المراكز الأولى بفئات المسابقات كافة، وذلك بأهداف تطوير المسابقات وإثرائها بمزيد من التنافس بين عموم المشاركين ورفع مستوى طموحاتهم في كل موسم، بما يساهم في الحفاظ على المنجزات التي تحققت طوال المواسم الأربعة الماضية والعمل على رفدها بمزيد من التجارب المتطورة التي تدعم المستوى الفني العام للمسابقات.

من جهته بارك عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي الخطوة المهمة التي اعتمدها نادي أبوظبي للصقارين في سبيل تحقيق التطور والارتقاء برياضة الصيد بالصقور ودعم مسيرة الصقارين بمبادرات ومسابقات جديدة، تخدم تطلعاتهم ومشاركتهم الثرية، مشيدا بدور النادي الذي يولي في كل عام على تقديم أحدث المبادرات والخطوات التي تدفع برياضة الآباء والأجداد نحو المقدمة وترسخها عند جميع الأجيال، مبينا أن رياضة الصيد بالصقور قطعت شوطاً مهماً من النجاحات ولابد من الحفاظ على هذه المنجزات والعمل على تعزيزها بمكاسب جديدة، تقود لنجاحات مهمة ولخدمة عموم المشاركين من الصقارين، مبديا إعجابه الكبير بخطوات النادي في اعتماد الخطة التي جاءت بناء على دراسة واستطلاع آراء المشاركين طوال موسم الصيد بالصقور، الأمر الذي ينم عن مدى أهمية التواصل بين النادي والمشاركين.