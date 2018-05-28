أفراح عائلة «الملكي»!

محمد حامد (دبي)
يقدم نجوم الساحرة كل ما لديهم من جهد، ولا يبخلون بحبات العرق لتحقيق الفوز ومعانقة البطولات، ليس من أجل أنفسهم أو أنديتهم أو حتى جمهورهم فقط، بل من أجل العائلة أيضاً، فالنجاح أمام العائلة وفي حضورها يحمل رسالة معنوية تنثر الفرح، وتعمق الشعور بالفخر، فاللاعب يفخر بأنه جزء من هذه العائلة، وفي المقابل ترتفع قامة الأم أو الأب وكذلك الابن والابنة إلى السماء فرحاً بما حققه نجمها وابنها من إنجاز.
وكما جرت العادة في السنوات الأخيرة، أصبح حضور العائلات إلى المدرجات، بل وفي أرض الملعب أثناء الاحتفال بالتتويج بالبطولات أمراً معتاداً، فالجميع يتسابقون من أجل الاحتفال بالفوز والبطولة أمام أعين الآلاف في المدرجات، والملايين خلف الشاشات، لم يعد كافياً أن نحتفل العائلة في منزلها بإنجاز نجمها، لا شئ يشبع تعطش الجميع للشعور بالفخر، سوى حفل على الهواء مباشرة يشاهده العالم بأسره، وهو ما حدث عقب تتويج الريال بدوري الأبطال للمرة الـ 13 في تاريخه.
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أما النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، فكان الأكثر سيطرة على الأضواء وجذباً للفلاشات، فالأم ماريا دولوريس أفيرو حاضرة كالعادة، بل إنه حرص على وضع ميدالية الفخر في عنق الأم، وسجلت الزوجة حضورها، وكذلك الابن كريتستيانو جونيور، الذي أصبح الطفل الأشهر في عالم الرياضة، ومع هؤلاء كانت العائلة بأكملها حاضرة، الأخوات، والإخوة، والأصدقاء، وحرص الجميع على الاحتفال برونالدو أكثر من احتفالهم بالريال، وهو ما اتضح في رفع اليد بالرقم 5، في إشارة إلى أنه لقب دوري الأبطال الخامس في مسيرة «الدون» منها رباعية مع الملكي، ولقب رفقة الشياطين الحمر.
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