الإسبان 9 من 10 في آخر 5 سنوات

دبي (الاتحاد)

صحيح أنه زمن الريال بطل كل الأزمان، ولكنه بمعناه الأوسع عصر الإسبان، فقد تمكنت أندية «الليجا» من الفوز بدوري الأبطال و«يوروبا ليج» 9 مرت في آخر 5 سنوات، ولم يتمكن أي فريق من خارج إسبانيا من كسر هذه الهيمنة المطلقة، سوى مان يونايتد العام الماضي، بعد فوزه بلقب يوروبا ليج على حساب أياكس الهولندي، وفيما عدا ذلك فقد ابتسمت بطولات الأندية الأوروبية للإسبان. . بداية السنوات الخمس التاريخية لإسبانيا في 2014 حينما توج إشبيلية بيوروبا ليج والريال بدوري الأبطال، بل إن النهائي القاري للبطولة الأكبر شهد مواجهة تاريخية بين الريال وأتلتيكو مدريد، وفي 2015 استمر إشبيلية في السيطرة على بطولة الظل «يوروبا ليج»، وفي نفس الموسم انتزع البارسا دوري الأبطال.

موسم 2015 - 2016 كان إسبانياً خالصاً أيضاً، بتربع الملكي على عرش دوري الأبطال على حساب أتلتيكو مدريد، وفي المقابل فعلها إشبيلية وفاز ببطولة يوروبا ليج على حساب ليفربول، أما الاستثناء الوحيد فكان الموسم الماضي بفوز مان يونايتد ببطولة يوروبا ليج، مقابل حصول الريال على دوري الأبطال بعد تفوقه على اليوفي. موسمنا الحالي، ابتسم كالعادة للإسبان، وهذه المرة فاز أتلتيكو مدريد ببطولة يوروبا ليج بعد فوز على أرسنال، وأكمل الملكي المهمة بالتفوق على الأندية الإنجليزية بعد فوزه على ليفربول.

العاصمة مدريد هي الأفضل عالمياً وأوروبياً في السنوات الأخيرة، فقد التقى الريال وأتلتيكو في نهائي دوري الأبطال عامي 2014 و2016، كما فاز الريال باللقب 4 مرات في آخر 5 سنوات، وحصل الأتليتي على لقب يوروبا ليج، وفي 2018 على وجه التحديد تمكنت العاصمة الإسبانية من احتلال أوروبا بالكامل عن طريق الملكي والأتليتي.

على مستوى سوبر أوروبا، سيطر الإسبان على اللقب في السنوات الأربع الأخيرة، منها ثلاثية للريال ولقب للبارسا، وبالطبع فقد دخل اللقب الخامس لخزينة المملكة الإسبانية، فالريال وأتلتيكو سوف يلتقيان في السوبر القادم، أما بطولة كأس العالم للأندية، فهي تماماً مثل السوبر، فاز بها الريال 3 مرات، والبارسا مرة في آخر 4 سنوات.