الحديث عن رحيل النجوم يلقي بظلاله على احتفالات التتويج

برشلونة (د ب أ)
كان من المفترض والمنطقي أن تستحوذ الأجواء الاحتفالية على المشهد بشكل كلي في العاصمة الإسبانية مدريد بعد أن عزز ريال مدريد رقمه القياسي بإحراز لقب دوري أبطال أوروبا، لكن حديث اثنين من أبرز نجوم الفريق بشأن مستقبلهما، ألقى بظلاله على الاحتفالات.
وكان النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، أول من تسبب في حالة الجدل التي أثيرت عقب المباراة، وذلك عبر التصريحات التي أدلى بها لقناة تليفزيونية إسبانية، حول مستقبله.
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وأدت تصريحاته إلى أن تتركز كل المقابلات التليفزيونية مع لاعبي ريال مدريد والمدير الفني زين الدين زيدان على مستقبل رونالدو وليس عن التاريخ الذي تم إنجازه.
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