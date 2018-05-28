«الثلاثي الملكي».. 3 «سيمفونيات طائرة»!

محمد حامد (دبي)

المفارقة الحقيقية أن زين الدين زيدان هو الطرف الأوحد المشترك في السيمفونيات الثلاث، فقد عزفها في 2002، ووضع لحنها في 2018، مانحاً صكوك العزف لكريستيانو رونالدو وجاريث بيل، وفي المناسبتين الأخيرتين كانت له ردة الفعل ذاتها، حينما أشاح بيديه في الهواء أكثر من مرة، وقد ابتسمت على وجهه علامات الإعجاب.

للريال سيمفونيات ثلاث في تاريخ دوري الأبطال، الأولى عزفها «زيزو» في هامبدن بارك أمام باير ليفركوزين الألماني، فعلها في 15 مايو 2002 في نهائي البطولة القارية، حينما سجل الهدف الطائر، الذي يراه البعض أنه الأجمل في تاريخ دوري الأبطال، ويبدو أن سحر وكاريزما زيدان، وجاذبية التاريخ، وأهمية الهدف في حسم اللقب لمصلحة «الملكي»، جميعها من الأسباب التي تجعله فعلياً الأجمل في تاريخ البطولة القارية.

«سيمفونية زيزو» اكتمل عزفها في الدقيقة 45 من موقعة الريال والفريق الألماني، لتنتهي المباراة بهدفين لهدف، وكان هدف زيدان هو الثاني الحاسم في الدقيقة 45 بعد أن كانت المباراة تسير في طريق التعادل 1-1 بين الفريقين، ولم يتمكن الريال من العزف من جديد فوق منصة التتويج منذ هذا الهدف التاريخي، إلا في عام 2014، فقد ظل «الملكي» عاجزاً عن اصطياد «العاشرة» التاريخية لمدة 12 عاماً.

أما ثاني سيمفونيات «الملكي» فقد تولى عزفها الدون كريستيانو رونالدو في أرض الطليان ملوك الأوبرا، والمعزوفات الأوبرالية، فعلها النجم البرتغالي في مرمى بوفون في الدقيقة 64 من مباراة ذهاب ربع النهائي للنسخة الحالية التي احتفل الريال بالفوز بلقبها، وانتهت المواجهة بثلاثية ملكية، ويكتسب هدف رونالدو سحره وبريقه من أنه هز شباك «الأسطورة» بوفون، وهو الحارس الأفضل في التاريخ كما يرى البعض، كما أنه الهدف الأكثر صعوبة بالنظر إلى أن رونالدو بدا فيه وكأنه يتحدى قوانين الطبيعة، ويضرب بالجاذبية الأرضية عرض الحائط، فقد ارتفعت قدمه فوق رؤوس الجميع، أما جسده فقد ابتعد كلياً وبصورة كاملة عن الأرض بما يقرب من متر ونصف المتر.