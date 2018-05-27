العواني: الملكي يملك قاعدة جماهيرية واسعة في الإمارات



تاريخ النشر: الإثنين 28 مايو 2018 أبوظبي (الاتحاد) تقدم عارف حمد العواني، مدير البطولة في اللجنة المنظمة المحلية لبطولة كأس العالم للأندية الإمارات 2018: بالتهنئة لريال مدريد لتتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا، مرحباً بالفريق الملكي بإدارته وكادره الفني واللاعبين والجماهير للمشاركة في كأس العالم للأندية «الإمارات 2018» في أبوظبي خلال الفترة 12-22 ديسمبر 2018. وتابع العواني: «فخورون بمشاركة فريق بحجم ريال مدريد في بطولة كأس العالم للأندية التي ستقام في ملاعب أبوظبي للعام الثاني على التوالي، لما يمثله من ثقل كروي تاريخي كبير، ودائماً ما يكون ممثل قارة أوروبا عنصر جذب كبير وهام بالنسبة لبطولة كأس العالم للأندية، وبالنسبة لريال مدريد «البطل» فهو الفريق العريق في أوروبا والعالم، حيث تمتلك أوروبا تاريخاً طويلاً مع البطولة، وفازت فرقها بـ10 ألقاب من أصل 14 لقباً منذ انطلاقتها، وقد شاهدنا حجم ومستوى التشجيع والدعم الذي استقطبه ريال مدريد العام الماضي، إذ إن النادي الملكي يمتلك قاعدةً جماهيريةً واسعةً في دولة الإمارات والمنطقة ككل، ونتوقع أن يحظى الأبيض الملكي بمستويات دعم قوية مرةً أخرى في ديسمبر». وأضاف: «إن الجاذبية الفريدة التي تتمتع بها هذه البطولة تمكن المشجعين من الاقتراب من أبطالهم وحضور مباريات فرقهم المفضلة مباشرةً من الملعب، ربما للمرة الأولى والوحيدة .