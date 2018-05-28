الرميثي: تأهل الريال مكسب فني وجماهيري لمونديال الأندية

منير رحومة (دبي)

هنأ معالي اللواء محمد خلفان الرميثي القائد العام لشرطة أبوظبي رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة المحلية العليا المنظمة لكأس العالم للأندية فريق ريال مدريد الإسباني لفوزه بلقب دوري أبطال أوروبا، وتأهله للمشاركة في كاس العالم للأندية بأبوظبي ديسمبر 2018.

واعتبر أن مشاركة الريال في النسخة المقبلة لمونديال الأندية، بعد تربعه على عرش الكرة الأوروبية للسنة الثالثة على التوالي، في إنجاز تاريخي غير مسبوق، سيكون له انعكاس إيجابي على البطولة، سواء على المستوى الفني أو الجماهيري، بفضل النجاحات الكبيرة التي يحققها النادي المدريدي، والفترة الذهبية التي يعيشها بقيادة مدربه زين الدين زيدان، ونجومه المميزين.

وقال إن النادي الملكي حامل لقب كأس العالم للأندية في آخر نسختين سيكون على موعد جديد مع جماهيره وعشاقه، الذين سيتوافدون من مختلف أنحاء العالم، للاستمتاع بعروض كروية قوية على ملاعب أبوظبي، ومشاهدة النجوم العالميين، ومشاهير اللعبة، الذين سيتنافسون في نسخة جديدة رغبة في مواصلة الإنجازات والنجاحات، وحصد لقب جديد يعزز الريادة العالمية للريال على مستوى التتويج بألقاب هذه البطولة، بعد أن سبق له الفوز بثلاثة ألقاب ويحتاج إلى لقب رابع للانفراد بصدارة المتوجين بالكأس. وأضاف الرميثي أن أبوظبي ستكون مسرحا لنسخة جديدة من كأس العالم للأندية مليئة بالإثارة والحماس، تجعل أنظار عشاق الساحرة المستديرة في العالم تتابع بطولة ناجحة ومميزة، مرحبا بالفرق والجماهير التي ستتوافد على الإمارات للاستمتاع بنجوم ومشاهير اللعبة والفرق المشاركة.