سيؤول (رويترز)

توقعت شركتا هيونداي موتور وكيا موتورز الكوريتان الجنوبيتان أمس، نمواً نسبته 4% في المبيعات في 2018، بما يشير إلى تعاف بطيء من ركود مرتبط بنقص السيارات الرياضية متعددة الأغراض (إس.يو.في) في الولايات المتحدة وتوترات دبلوماسية مع الصين.

وقالت هيونداي ووحدتها الأصغر حجما كيا، إن من المتوقع أن يتباطأ الطلب في السوقين الأميركية والصينية، في الوقت الذي كشفتا فيه عن مبيعات مجمعة مستهدفة قدرها 7.55 مليون سيارة هذا العام من 7.25 مليون سيارة في العام الماضي.

وقالت هيونداي موتور في بيان «من المتوقع أن تكون ظروف السوق صعبة بسبب التباطؤ في أسواق رئيسة، مثل الولايات المتحدة والصين، واستمرار تدني معدل نمو الاقتصاد العالمي والحماية التجارية في دول كبرى».

وانخفضت المبيعات 7% العام الماضي، مقارنة مع 2016، لتقل كثيرا عن المستوى المستهدف للشركتين البالغ 8.25 مليون سيارة وتأتي دون المستهدف للعام الثالث على التوالي، في الوقت الذي يزداد فيه تخلي المشترين في الصين والولايات المتحدة عن السيارات السيدان لصالح السيارات الرياضية المتعددة الأغراض.

كما تضررت مبيعات الشركة في أكبر سوق للسيارات في العالم جراء خلاف دبلوماسي بين الصين وكوريا الجنوبية بشأن نشر سول لنظام دفاع صاروخي أميركي، رغم أن البلدين اتفقتا في الآونة الأخيرة على تطبيع العلاقات.

وبينما تعتزم هيونداي موتور توفير المزيد من السيارات الرياضية المتعددة الأغراض في الولايات المتحدة والصين هذا العام، يقول محللون إن الطرز الجديدة مثل سنتافي الرياضية التي أعيد تصميمها قد تأتي قي وقت متأخر للغاية في العام، مما يستبعد معه أن تؤثر بشكل كبير على المبيعات.