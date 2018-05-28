رونالدو: لابد من تسمية البطولة «سي أر 7» !

كييف (أ ف ب)

أثار النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الشكوك حول مستقبله في صفوف ريال مدريد بعد تصريحات مثيرة أطلقها بعد تتويج فريقه بطلاً لدوري أبطال أوروبا، وفاجأ رونالدو الجميع بقوله بعد المباراة: «كان الأمر جيداً، باللعب في صفوف ريال مدريد، سأتحدث في الأيام القادمة لكي أعطي جواباً لأنصار الفريق».

وأضاف: «المهم اليوم كان الفوز، يجب مواصلة القيام بذلك، هل سيحدث ذلك، وأنا على رأس هذا المشروع، سنحاول استغلال هذه اللحظة لكنني سأتحدث في الأيام القليلة المقبلة لأعطي جواباً لأنصار النادي».

وتابع: «كان اللعب لهذا النادي جيداً في هذه اللحظات، مستقبل أي لاعب ليس مهماً، لكن أنا لا أقول إنني سأغادر حتماً، وسترون».

وأوضح: «على أي حال، من هو هداف دوري أبطال أوروبا مرة جديدة؟ أعتقد أن مسابقة دوري الأبطال يجب أن تغير اسمها وتصبح دوري أبطال سي أر 7، في إشارة إلى أول حرفين من اسمه ورقم القميص الذي يحمله».

وأضاف: «لقد أحرزت اللقب القاري خمس مرات، وأنا أفضل هداف، لا أستطيع أن أكون حزيناً هذا المساء».

واللقب هو الرابع القاري لرونالدو مع ريال مدريد، بالإضافة إلى آخر احرزه في صفوف فريقه السابق مانشستر يونايتد الإنجليزي عام 2008.