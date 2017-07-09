خبراء: التصعيد الخليجي يهدد بـ «الهروب الكبير» للاستثمـارات الأجنبيـة مـن قطـر

حسام عبدالنبي (دبي)

تهدد العزلة التي فرضتها الدول الخليجية ومصر على قطر، واحتمالات التصعيد، بهروب استثمارات أجنبية كبيرة من الدوحة ما يهدد النمو الاقتصادي في قطر من خلال تأثيره على الاستثمار الخاص، وميزان المدفوعات، وسوق العمل، فضلاً عن تراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي الجديدة.

وحسب خبراء وأكاديميون، فإن احتمال سحب الاستثمارات الخليجية من قطر أصبح ممكناً، ما سيؤثر بقوة على الاقتصاد القطري، خاصة أن كلاً من السعودية والإمارات والولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا، تعتبر أكبر 4 دول تستثمر في قطر، وتمتلك نحو 85% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية في قطر.

وقالوا إن تداعيات العزلة على قطر تزيد من احتمالات عدم استقرار المؤشرات الاقتصادية الكلية من سعر صرف وتضخم وعجز الميزان التجاري وعجز الموازنة العامة للدولة، وهي عوامل تعد من أهم محددات تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر، مؤكدين أن استقرار معدل الصرف يؤدي إلى شعور المستثمر الأجنبي بالطمأنينة، خاصة إذا قام بتحويل أرباحه إلى الخارج، ولكن مع استمرار انخفاض قيمة العملة المحلية، قد تتراجع الشركات الأجنبية عن الاستثمار في قطر نتيجة استمرار الانخفاض وتدهور سعر الصرف، وانعكاس ذلك على قيمة تحويلات الأرباح.

وحذر الخبراء من أن سمعة الدولة المضيفة للاستثمار تعد من المحددات التي تدرسها الشركات متعددة الجنسيات والعابرة للحدود من أجل المفاضلة بين الدول المضيفة للاستثمار الأجنبي، منبهين إلى أن إقرار عدد من الدول بأن قطر من الدول الممولة والداعمة للإرهاب، يجعل المستثمر الأجنبي يفضل الاستثمار في دول أخرى، خاصة في ظل المنافسة العالمية على جذب الاستثمارات الأجنبية، وتقديم العديد من الدول المجاورة لقطر تيسيرات وحوافز مغرية.