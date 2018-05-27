وفـاة رابـع رجـل سـار علـى القمـر

واشنطن (أ ف ب)

توفي رائد الفضاء الأميركي آلن بين الذي كان رابع رجل يمشي على سطح القمر صباح أول أمس السبت في جنوب الولايات المتحدة، بعدما أصيب بمرض قبل أسابيع قليلة على ما أفادت عائلته في بيان أصدرته وكالة الفضاء الأميركية (ناسا). وكان «بين» قائد طائرة تجارب سابقاً في سلاح البحرية الأميركية، وأصبح رساماً بعدما تقاعد العام 1981 من وكالة الفضاء الأميركية. وتوفي «بين» في تكساس عن 86 عاماً.

وشارك آلن بين برحلتين إلى الفضاء، الأولى العام 1969 في إطار مهمة «أبولو 12» ومشى خلالها على سطح القمر، وبعد أربع سنوات على ذلك كقائد ثاني طاقم يتوجه إلى «سكايلاب»، وهي أول محطة فضاء أميركية. وحقق يومها الرقم القياسي لأطول رحلة إلى الفضاء مع 59 يوماً، قطع خلالها 39.3 مليون كيلومتر. وتقاعد من «ناسا» العام 1981، ليبدأ مسيرة ثالثة كفنان مع لوحات مستوحاة من غزو الفضاء.

ولد «بين» في 15 مارس 1932 في ويلير في ولاية تكساس، وحصل على شهادة في هندسة الطيران من جامعة تكساس العام 1955. وقال «بين» العام 1994 لصحيفة «نيويورك تايمز»: «كل فنان لديه الأرض وخياله كمصدر وحي للوحاته. أما أنا فلدي الأرض وخيالي وأول من لديه القمر أيضاً».