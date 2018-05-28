الحوثي يعترف بهزائمه في الساحل الغربي

صنعاء (الاتحاد)

اعترف زعيم الميليشيات الحوثية الانقلابية في اليمن، عبدالملك الحوثي، مساء اليوم الأحد، بخسائر ميليشياته في الساحل الغربي.

وقال الحوثي في خطاب متلفز، إن ميليشياته تراجعت في الساحل الغربي «لأسباب موضوعية»، زاعماً أن ذلك التراجع، حسب تعبيره، لا يعني نهاية المعركة.

واعترف الحوثي بصعوبة استعادة ميليشياته السيطرة مرة أخرى على محافظة الحديدة، ودعا جميع مقاتليه إلى «الدفاع عن تهامة».

وقال «لا يجوز شرعاً ولا ينبغي وطنياً أن تصادر حريتنا، فهي على المحك»، حسب تعبيره. وشدد الحوثي على ضرورة الاستمرار في التحشيد للجان الشعبية والقبائل، وقال إن «النشاط التعبوي يجب أن يكون كبيراً».

وناشد زعيم الميليشيات الموالية لإيران عناصره عدم الفرار من الجبهات، لكنه قال في الوقت ذاته إن ميليشياته ستحتمي بالجبال في المحافظات الخاضعة لسيطرته.

وقال إنه سيستغل وعورة الجغرافيا اليمنية الجبلية في ظل خسائره العسكرية في الساحل.

أقر زعيم ميليشيات الحوثي الإيرانية عبد الملك الحوثي بالهزائم المتلاحقة التي منيت بها ميليشياته في الساحل الغربي لليمن، في وقت اقتربت قوات المقاومة اليمنية من محافظة الحديدة بعد سيطرتها على مزيد من المناطق الاستراتيجية.