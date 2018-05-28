محمد بن راشد: تعزيز تنافسية الإعلام بمضمون نافع

دبي (الاتحاد)

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، خريجي الدفعة الثانية من برنامج «القيادات الإعلامية» الذي تم إطلاقه في العام 2016 بتوجيهات ورعاية سموه، ليكون البرنامج الإعلامي القيادي الأول من نوعه على مستوى المنطقة العربية والتي نظمها نادي دبي للصحافة بالتعاون مع كلية الدفاع الوطني في أبوظبي بمشاركة نخبة من قيادات الصف الأول والثاني الإعلامية في الدولة.

وهنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الكوادر الإعلامية الوطنية المشاركة في البرنامج على اجتياز التدريب، ضمن الدورة الثانية من البرنامج والتي استمرت لمدة ستة أشهر كاملة ضمن خطة عمل تستهدف اطلاع القيادات الإعلامية في الدولة على المستجدات والقضايا الآنية كافة التي تحدث في العالم من خلال منظور استراتيجي، وتمنى سموه التوفيق للإعلاميين المشاركين في البرنامج والتميز في عملهم للمساهمة في تطوير منظومة الإعلام الوطني والارتقاء بالأداء الإعلامي، وفق أفضل المعايير العالمية، وتعزيز تنافسية الإعلام الإماراتي بمضمون نافع، ورسالة هادفة تخدم في بناء المجتمع وتطوير إمكانات أفراده ودعم قدراتهم بما يعينهم على القيام بأدوارهم وواجباتهم تجاه وطنهم على أفضل وجه ممكن.

واستمع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم من اللواء ركن طيار رشاد محمد سالم السعدي قائد كلية الدفاع الوطني، ومنى غانم المري رئيسة نادي دبي للصحافة حول البرنامج وأهدافه والمحاور التي ركزت عليها النسخة الثانية من البرنامج التي جرى تنفيذها في إطار خطة عمل مكثفة شملت ما يقارب 24 جلسة عقدت ما بين أبوظبي ودبي، وتناولت موضوعات متنوعة تتعلق بكيفية التناول الإعلامي الصحيح مع الموضوعات المتعلقة بالأمن الوطني، وتحليل تلك الموضوعات من منظور استراتيجي، وعرض مجموعة من التجارب والممارسات ذات الصلة، وبحث وتحليل مجمل التحديات السياسية والاقتصادية الراهنة التي تشهدها المنطقة والعالم، وما يمكن أن تمثله من تداعيات على مستقبل المنطقة، بالإضافة إلى دراسة مجموعة من أوراق العمل المتخصصة في المجال الإعلامي وغيرها من المواضيع ذات الصلة.

وأوضحت منى غانم المري أن الدورة الثانية من برنامج القيادات الإعلامية، ركزت على تقديم محاضرات مصممة خصيصاً لتطوير إمكانات ومهارات مسؤولي قطاع الإعلام، إلى جانب تطوير مواهب إعلامية وطنية تتمتع بالمعرفة والمهارة اللازمة لتعزيز تنافسية الدولة على المستوى العالمي في المجال الإعلامي، وذلك لتمكينهم من التعاطي الأمثل مع المواضيع ذات البعد الاستراتيجي بتوسيع نطاق معرفتهم بالعمق الاستراتيجي للمستجدات والمتغيرات المحيطة.