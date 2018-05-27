إعلان الطوارئ في 3 ولايات أميركية بسبب عاصفة مدارية



تاريخ النشر: الإثنين 28 مايو 2018 واشنطن (وام) أعلنت ولايات فلوريدا وألاباما ومسيسبي الأميركية حالة الطوارئ بسبب تحرك العاصفة «ألبرتو» شبه المدارية شمالا تجاه ساحل الخليج في الولايات المتحدة مما ينذر بهطول أمطار غزيرة وحدوث فيضانات اليوم الاثنين. وتوقعت الهيئة القومية للأرصاد الجوية الأميركية ازدياد قوة العاصفة وإثارتها رياحاً قد تصل سرعتها إلى 40 كيلومتراً في الساعة في ساحل الخليج الشمالي لدى اقترابها اليوم. وأصدر ريك سكوت حاكم ولاية فلوريداً تحذيراً لكل مقاطعات الولاية وعددها 67 لمنح الولاية والحكومات المحلية الوقت والموارد الكافية لمواجهة العاصفة.