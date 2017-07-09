محافظ شبوة يحذر القبائل من إيواء العناصر الإرهابية



تاريخ النشر: الأحد 09 يوليو 2017 عدن (وكالات) حذر محافظ شبوة علي الحارثي أبناء القبائل من عواقب إيواء أي عناصر إرهابية أو مطلوبة للأمن، منوها بضرورة تعاون القبائل مع الأجهزة الأمنية ومساندة جهود محاربة الجريمة والإرهاب. وأشاد بالنجاحات النوعية التي حققتها الأجهزة الأمنية بالمحافظة مؤخراً، مؤكداً جاهزية أجهزة الأمن لردع وضرب كل من تسول له نفسه العبث بأمن واستقرار المحافظة. جاء ذلك خلال لقائه مع عدد من أعيان قبائل المحافظة بحضور وكيل أول المحافظة محمد بن عديو وقائد محور عتق قائد اللواء 30 مشاه العميد عزيز العتيقي ومدير عام شرطة المحافظة العميد عوض الدحبول. وأكد محافظ شبوة، علي الحارثي، أن هناك عمليات عسكرية قادمة ستشهدها مديريتا بيحان وعسيلان لتطهيرهما من فلول الميليشيات الانقلابية التي لا تزال متمركزة في عدة مناطق في المديريتين. وأضاف أن أولويات إدارته تحرير ما تبقى من مديريتي بيحان وعسيلان من ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح الانقلابية وتعزيز الأمن والاستقرار، وحماية المصالح العامة، والخاصة وتحقيق النهوض في القطاعات الخدمية الأساسية.