أفغانستان: مقتل 43 مسلحاً بغارات جوية واشتباكات

كابول (وكالات)

أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية عن تصفية 19 مسلحاً من تنظيم «داعش» الإرهابي في مقاطعة ننغرهار شرقي البلاد. وقالت الوزارة في بيان أمس، إن «ما لا يقل عن 19 مسلحاً بينهم القائدان الميدانيان المدعوان قاري ازرار، وملا هاشغر، قتلوا في غارات جوية استهدفت مخابئ تابعة لتنظيم داعش في مقاطعة ننغرهار شرقي البلاد» حسبما نقلت وكالة «شينخوا» الصينية. من جانب آخر، قتل جنديان أفغانيان في هجوم انتحاري استهدف وحدة عسكرية بولاية هلمند، جنوبي أفغانستان. ونقلت وكالة «الأناضول» عن المتحدث باسم الولاية عمر زواك قوله، إن «انتحاريا يقود سيارة مفخخة استهدف وحدة عسكرية بمنطقة ناد علي في هلمند»، مضيفاً أن التفجير أدى لمقتل جنديين، وإصابة 4 آخرين. وأعلنت حركة «طالبان» تبنيها الهجوم، وقالت في بيان إنه «أسفر عن مقتل عدد كبير من الجنود».

إلى ذلك، قتل وأصيب العديد من مسلحي حركة «طالبان» في سلسلة من الغارات الجوية، التي نفذتها قوات أجنبية في إقليم غزني جنوب شرق أفغانستان، طبقاً لما ذكرته قناة «تولو نيوز» التلفزيونية الأفغانية أمس.

وقال «فيلق الرعد 203»، التابع للجيش الأفغاني في جنوب شرق البلاد إنه تم تنفيذ الغارات الجوية في منطقتي «أندار» و«ديه ياك» بالإقليم. وأضاف المصدر أن الغارات الجوية أسفرت عن مقتل 16 مسلحاً على الأقل، فيما أصيب 28 آخرون.

وفي الوقت نفسه، ذكر «فيلق الرعد» أن 8 مسلحين على الأقل قتلوا وأصيب 5 آخرون، خلال اشتباك مع قوات الأمن بمنطقة «أجريسان» بإقليم غزني. وتعرض جنديان أفغانيان على الأقل لإصابات، خلال الاشتباكات مع المسلحين، حسب «فيلق الرعد».