إيران: تظاهرات جامعية احتجاجاً على تصريحات طائفية

طهران (وكالات)

خرج عدد من طلاب «الجامعة الحرة» الإيرانية وأهالي مدينة زاهدان، عاصمة إقليم بلوشستان، أمس الأول، في مظاهرة احتجاجية بعدما أهان أستاذ جامعي الشعب البلوشي وأساء إلى أهل السنة في كلمة له بالجامعة.

ونشر نشطاء بلوش فيديو على «يوتيوب» يتضمن إهانة المدعو حميد صمصام للبلوش والسنة وتهديده لهم بالقمع والتنكيل الدموي، كما نشروا فيديوهات للمظاهرات الاحتجاجية ضده. وفي هذا السياق، أصدر مولوي عبدالحميد، وهو من كبار رجال الدين البلوش والسنة في إيران، بياناً ندد فيه بتصريحات الأستاذ الجامعي ضد البلوش ووصفه بأنه «أحد العناصر المثيرة للفتنة المرتبط بالتيار المتشدد»، مضيفاً أن هذا الأستاذ «لا يطيق الوئام والنزعة السلمية للقوميات والمذاهب في إيران وينوي إثارة التوتر والخلافات». ودعا مولوي عبدالحميد المسؤولين الإيرانيين إلى اعتبار تصرف هذا الأستاذ الجامعي «جريمة» تهدد الأمن القومي في إيران.

وتقع محافظة سيستان وبلوشستان، كما يطلق عليها رسمياً جنوب شرق إيران على الحدود مع باكستان وأفغانستان، وهي تجاور بلوشستان باكستان وعاصمتها مدينة زاهدان. وتُعد ثالث أكبر محافظة في إيران ويبلغ عدد سكانها ما يقارب 3 ملايين نسمة أغلبهم من السنة، ويشكل البلوش السنة ما يقارب 87% من سكان المحافظة بينما 13% من الفرس السيستانيين. ويقطن هؤلاء منطقة زابل في أقصى شمال المحافظة. وشهدت المحافظة خلال العقود الثلاثة الماضية اشتباكات دامية بين تنظيمات بلوشية مسلحة و«الحرس الثوري» الإيراني وحرس الحدود في المحافظة. ويتهم النشطاء البلوش السلطة المركزية بممارسة التمييز القومي والمذهبي ضدهم والتعمد في حرمان إقليمهم من التطور وإبقاء شعبهم في ظروف معيشية صعبة للغاية.

في غضون ذلك، هدد متحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية، أمس الأول، بقمع أي مظاهرات تخرج ضد النظام الذي يواجه موجة مستمرة من الغضب الشعبي ضد سياساته. ونقل موقع «ميزان أون لاين» التابع للسلطة القضائية عن المتحدث باسمها غلام حسين محسني إجائي «الهيئات القضائية والأمنية ستتصدى بكل حزم لأي جماعة أو فرد يريد تقويض أمن البلاد» مضيفاً أن إثارة التوترات جزء من «الحرب النفسية» الأميركية ضد إيران، حسب وصفه.