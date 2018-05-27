إيران: تظاهرات جامعية احتجاجاً على تصريحات طائفية

طهران (وكالات)
خرج عدد من طلاب «الجامعة الحرة» الإيرانية وأهالي مدينة زاهدان، عاصمة إقليم بلوشستان، أمس الأول، في مظاهرة احتجاجية بعدما أهان أستاذ جامعي الشعب البلوشي وأساء إلى أهل السنة في كلمة له بالجامعة.
ونشر نشطاء بلوش فيديو على «يوتيوب» يتضمن إهانة المدعو حميد صمصام للبلوش والسنة وتهديده لهم بالقمع والتنكيل الدموي، كما نشروا فيديوهات للمظاهرات الاحتجاجية ضده. وفي هذا السياق، أصدر مولوي عبدالحميد، وهو من كبار رجال الدين البلوش والسنة في إيران، بياناً ندد فيه بتصريحات الأستاذ الجامعي ضد البلوش ووصفه بأنه «أحد العناصر المثيرة للفتنة المرتبط بالتيار المتشدد»، مضيفاً أن هذا الأستاذ «لا يطيق الوئام والنزعة السلمية للقوميات والمذاهب في إيران وينوي إثارة التوتر والخلافات». ودعا مولوي عبدالحميد المسؤولين الإيرانيين إلى اعتبار تصرف هذا الأستاذ الجامعي «جريمة» تهدد الأمن القومي في إيران.
|
في غضون ذلك، هدد متحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية، أمس الأول، بقمع أي مظاهرات تخرج ضد النظام الذي يواجه موجة مستمرة من الغضب الشعبي ضد سياساته. ونقل موقع «ميزان أون لاين» التابع للسلطة القضائية عن المتحدث باسمها غلام حسين محسني إجائي «الهيئات القضائية والأمنية ستتصدى بكل حزم لأي جماعة أو فرد يريد تقويض أمن البلاد» مضيفاً أن إثارة التوترات جزء من «الحرب النفسية» الأميركية ضد إيران، حسب وصفه.
|