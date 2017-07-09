مصرع 4 باكستانيين بإطلاق نار على الحدود مع الهند



تاريخ النشر: الأحد 09 يوليو 2017 إسلام أباد (كونا) قتل 4 مدنيين باكستانيين وأصيب 6 آخرون أمس، في إطلاق نار وقع بالقرب من خط التحكم الفاصل بين الهند وباكستان. وقال الجيش الباكستاني في بيان، إن قوات الجيش الهندي استهدفت منطقتي «تشيريكوت» و«ساتوال» في الجزء الخاضع للسلطات الباكستانية من إقليم كشمير بالأسلحة الخفيفة ومدافع الهاون ما دفع الجيش الباكستاني إلى الرد. وأوضح المسؤول الإداري في منطقة «بوونش» بالإقليم راجا ممتاز، أن المنطقتين المستهدفتين شهدتا إطلاق نار مكثفاً من جانب القوات الهندية ما تسبب في تدمير منزل وقتل 4 مدنيين وإصابة 6 آخرين.