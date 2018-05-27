سوريا تترأس «نزع السلاح» وواشنطن تصف الحدث بـ«أحلك يوم»



تاريخ النشر: الإثنين 28 مايو 2018 عواصم (وكالات) تترأس سوريا بدءاً من اليوم الاثنين «المؤتمر الدولي لنزع السلاح» ولمدة 4 أسابيع بجنيف، رغم حملة أميركية وإسرائيلية معارضة. ويستمر المؤتمر لغاية 24 يونيو المقبل، بحضور 65 من دول العالم بينها الدول الخمس دائمة العضوية، على أن تكون مدة رئاسة سوريا الدورية للمؤتمر 4 أسابيع. والمؤتمر هو منظمة أممية تُعنى بالعمل على نزع أسلحة الدمار الشامل ومراقبة التسلح في العالم. وتتولى الدول المشاركة في مؤتمر نزع السلاح، رئاسة المؤتمر بشكل دوري وذلك وفق تسلسل الأحرف الأبجدية. وبحسب موقع «الميادين» اللبناني، فقد أجرى الجانب الأميركي خلال الأيام الماضية، اتصالات مكثفة لحمل سوريا على التنازل عن رئاسة المؤتمر دون نتيجة. وصف المندوب الأميركي بجنيف، روبرت وود، «اليوم الاثنين» الذي يوافق بدء الرئاسة السورية، بأنه «أحد أحلك الأيام في تاريخ مؤتمر نزع السلاح».